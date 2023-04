María Eugenia Vidal no quiso perderse protagonismo tras el renunciamiento de Mauricio Macri. La legisladora no se despegó de la carrera presidencial aunque tampoco confirmó que luchara con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Informó que a fin del mes de abril decidirá si es conveniente ingresar a la interna que, hasta el momento, es de dos personas.

La exgobernadora ya ha expresado en diferentes oportunidades que tiene intenciones de pelear la presidencia. Sin embargo no ha tenido exposición como sus competidores del PRO, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. María Eugenia Vidal cuenta con la predilección de Mauricio Macri, quien más de una vez indicó que es su candidata preferida.

“Me puse como plazo fin de mes para definir si soy candidata. La realidad le pega cachetazos a la política a ver si reacciona. Discute cualquier cosa menos lo que le sucede en la Argentina. Quiero seguir recorriendo el país. Quiero mejorar la vida de los argentinos. El Gobierno no sabe cómo salir de esto”, sostuvo en Sábado Tempranísimo, por Radio Mitre.

La diputada nacional criticó al Ejecutivo por dar planes sociales a cambio de hacer cortes en la Ciudad de Buenos Aires: “Los piquetes es el resultado de la políticas sociales que impulsó el oficialismo hace 20 años. El problema es el sistema de sometimiento. Esta gestión llevó de 500.000 a 1.200.000 planes sociales. Este Gobierno nunca va a terminar con la intermediación”, opinó.

María Eugenia Vidal destacó la cantidad de dirigentes que tiene la coalición opositora y se diferenció del oficialismo: “Cristina no tiene sucesor, a diferencia de Mauricio, que logró formar y promover una generación de dirigentes. Hoy el problema de Juntos por el Cambio es que tiene muchos líderes, no como le pasa al Frente de Todos, que no tiene ninguno”, sentenció.

Fuente: El Intransigente