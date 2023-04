El dengue aumentó en la Argentina un 95% en las últimas 4 semanas y un 287% comparado con marzo del 2022. En ese sentido, se recomendó mantener limpio y libre de agua sucia todo utensilio de la casa, desde baldes hasta macetas. Otro de los consejos es la utilización de repelentes cada cuatro horas. Sin embargo empezó el temor de que haya faltante de stock en los próximos días.

Tras la pandemia del coronavirus, en Argentina se empezó a temer por el brote de dengue. Los casos han ido en aumento las últimas semanas y preocupa cada vez más a la sociedad y profesionales. Es por eso que desde diferentes organismos de salud han propagado recomendaciones. Una de ellas es el uso de repelente, pero su adquisición comenzó a complejizarse.

«La verdad es que hay que ocuparse seriamente del tema, hay recomendaciones que no todas las personas los cumplen. Si salgo a la calle en CABA o en cualquier lugar del país hay que usar ropa clara, en lo posible de mangas largas, y pantalón largo, además de utilizar repelente cada 4 horas. En el ámbito domiciliario el mosquito vive en agua sucia como en los bordes de las macetas», expresó Inés Morend en una entrevista para La Nación+.

El repelente ha sido uno de los productos con más demanda a causa de la situación actual. Como consecuencia, los farmacéuticos anticiparon que puede haber una falta de stock que podría ocasionar problemas. Al mismo tiempo, como ha ocurrido en otras situaciones, el aumento de la demanda desemboca en el aumento de precios.

«Hay stock crítico, es decir que reponemos y por la gran demanda que hay podemos quedarnos sin stock temporariamente«, aseguró la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa), Isabel Reinoso. La especialista pidió que no haya un aprovechamiento del contexto y las empresas no suban los valores actuales. «Esperemos que no, para que no haya un aprovechamiento de esta situación», reclamó.

Fuente: El Intransigente