Tras meses de especulaciones y negociaciones, Ángel de Brito confirmó lo que se decía sobre el futuro de Marcelo Tinelli en América TV. El exanimador de Canal Trece tendrá un puesto muy importante en la famosa señal de aire y también volverá a la pantalla chica con dos producciones conocidas por el público que lo sigue hace años.

«Confirmado @cuervotinelli es el nuevo gerente artístico de @AmericaTV y vuelve con #Showmatch y el #bailando2023″, dijo Ángel de Brito después de adelantar que el conductor estaba muy cerca de llegar a un acuerdo con las autoridades principales de América TV.

Pero eso no fue todo, Tinelli eligió a «LAM» para dar los detalles de su vuelta a la televisión. «Hoy lo cuenta en vivo en #LAM @elejercitodelam», agregó el conductor del ciclo de chimentos nocturno. Cabe recordar, que Marcelo tienen una relación de confianza con Ángel de Brito por los años que lo tuvo a su lado trabajando de jurado de sus realities.

El descargo de Tinelli

Hace unas semanas, Marcelo Tinelli le hizo un guiño a América TV elogiando a la gente que trabaja en el canal: «Hay grandes profesionales, conductores, programas. Los dueños son muy amigos, así que veremos, no sé».

«¿Todo el mundo quiere que vuelvas a Canal 13 o hay alguien del canal que dice ‘no es momento para Tinelli’?», le preguntaron en esa ocasión y él replicó: «No creo que haya alguien que diga eso. Quedamos en que terminó el contrato que nos unió durante 17 años y no creo que las puertas estén cerradas. Lo que hablé con Adrián (Suar) es que quiere que haga algo a partir de septiembre, pero yo no me quiero apurar a tomar ninguna decisión».

