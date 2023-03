No se quedó callado y salió con los tapones de punta. Y es que Baby Etchecopar siempre se muestra dispuesto a decir lo que piensa y esta vez no fue la excepción. Fue en su programa de A24, «Basta Baby», donde no dudó en salir a responderle a Dady Brieva, luego de que el conductor de C5N hiciera un segmento en su programa donde aparecieron «muñequitos», uno de ellos con la figura de Baby, bromeando en torno a supuestas pautas que recibiría por su ciclo televisivo.

«Le voy a contestar. Me pasaron un video del ayer, del programa de él. Yo a mi programa no traigo chorros para blanquearlos de buena gente. Este es un programa que trae gente honesta. No traemos a Boudou, ni a Máximo Kirchner ni a Cristina, a contar que no hicieron lo que hicieron. Traemos a Larreta, a Patricia Bullrich», lanzó.

«El humor me parece bárbaro, metete conmigo todo lo que quieras. Me pareció gracioso verte jugar con dos muñequitos», lanzó Baby Etchecopar, quien inmediatamente decidió ir por más delante de las cámaras. «Lo de la pauta sos vos, no hagas un espejo conmigo. Contale a la gente, ya que sos tan gracioso, cuánto ganaste con el kirchnerismo», señaló.

«Contá cuánto te pagan. Yo hago teatro pero no para ganar plata, lo hago para vivir. ¿Me entendés de qué hablo? Daddy, voy no te podés reír de nadie. ¿Te queda claro? Te entiendo que estés nervioso, porque justo ayer Macri se había bajado de la candidatura y se armó un revuelo porque no saben para dónde tirar», arremetió el periodista.

«Ya que te metés conmigo yo me meto con vos», aseveró Baby Etchecopar. «La verdad, con los dos talentosos de Miguel del Sel y el Chino, me hacían reir. Vos no me hacés reír. Nada más te contesto lo de la pauta. La pauta es la que reciben ustedes por hablar bien de Cristina y defender a los chorros», finalizó sin rodeos.

Fuente: El Intransigente