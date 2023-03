Otro avance hacia la ciberseguridad. Las empresas telefónicas en Argentina deberán utilizar el mecanismo de reconocimiento facial para constatar la identidad de los clientes que quieran realizar un cambio de tarjeta SIM. El objetivo es evitar que posibles delincuentes accedan al cambio del chip para después modificar contraseñas de aplicaciones sensibles como billeteras electrónicas, donde suelen robar dinero y pedir prestamos.

«Hay un nuevo cambio obligatorio para todas las líneas de teléfonos celulares con el objetivo de que no nos hackeen nuestra identidad ¿Qué significa este cambio que se viene y que es obligatorio?», expresó Viviana Valles conductora de La Nación+. El especialista en ciberseguridad, Gabriel Zurdo, respondió: «En breve todas las altas de líneas de telefonía celular van a requerir, además de los datos filiatorios que normalmente presentamos para validar quienes somos, un registro biométrico, lo que normalmente conocemos como reconocimiento facial».

«Será una foto que va a incorporarse a nuestra ficha como clientes y esta situación se va a dar a partir de una fecha determinada para las altas de nuevos números y a lo largo del tiempo se va a incorporar en los procesos de actualización, por ejemplo, en caso de que hagas un cambio técnico para remplazar la sim o remplazo de tu celular o también por una cuestión comercial como cambio de planes», indicó Zurdo.

La idea es que de a poco sea cada vez más probable el establecimiento de la identidad a partir de un registro digital que incluya tu imagen, además de tus datos filiatorios», señaló el especialista. Luego comentó una serie de puntos débiles que hay detrás de la nueva normativa que de acuerdo al tipo de empresa podría funcionar mejor o peor.

«No todos los celulares tienen esta tecnología y hay una controversia de reciente data respecto del registro que almacena nuestros rostros como elementos de autenticación. En primer lugar los algoritmos de inteligencia artificial que utilizan para el reconocimiento facial no son todos iguales y no todos tienen el mismo nivel de eficacia. Esto es tecnología nueva y se ha dado una tasa de error bastante alta. Cuando te sacás una foto, hay situaciones que afectan la calidad de la foto que querés registrar ya sea la luz artificial o natural, tu edad, etc. También se ha dado en algunas etnias como en la gente asiática o afroamericanos que fueron encarcelados a partir de errores que algoritmos de reconocimiento facial han generado», concluyó.

Fuente: El Intransigente