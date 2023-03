El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey se refirió en las últimas horas a su precandidatura a Presidente por Hagamos un País. Se trata del espacio “antigrieta” que conformó junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y otros dirigentes con vistas a las elecciones 2023. En este sentido, el exmandatario provincial sostuvo: “Soy candidato a Presidente para plantear a la Argentina un camino posible”.

“Queremos construir una oferta electoral para muchísimos argentinos que hoy están en la violencia moral de optar entre un Gobierno que está fracasando y otro que ya fracasó”, manifestó Urtubey en una entrevista a Infobae, difundida en YouTube. Y enfatizó: “Soy candidato a Presidente para plantear a la Argentina un camino posible, diferente al que están planteando tanto este Gobierno como el anterior”.

Seguidamente, comparó a los dos frentes protagonistas de la grieta. “El macrismo y los liberales te plantean que hay que ajustar para crecer. Pero, ¿el umbral del dolor argentino soporta más ajuste? Creo que no. El Gobierno te lo hace de la peor manera, la inflación. Hoy, gran parte de los trabajadores, inclusive los registrados, labura para tener un sueldo que está por debajo de la pobreza. No hay más indignidad que laburar para ser pobre”, se explayó Urtubey.

En esta línea, puntualizó: “¿A dónde van? ¿Cuál es el futuro de la Argentina para los que gobiernan hoy?”. Y graficó: “El Presidente (Alberto Fernández) dice que no cree en los planes, bueno, está jodido. Así nos va… No saben a dónde quieren ir”. “Es la primera vez que estos males que llevan un tiempo en la Argentina se cargan al peronismo: la inflación, la pobreza. Habitualmente, cuando había un lío de estos venía el peronismo a arreglarlos, pero ahora es el peronismo el que generó el lío”, aseveró el exgobernador de Salta.

A lo cual, insistió con sus críticas a la actual gestión: “Este Gobierno no me representa y no tiene nada que ver para lo que nosotros es la movilidad social ascendente. Estos están plantados en la lógica de la lucha de clases como forma de reivindicación social y eso no tiene nada que ver con el peronismo. Ellos (el Frente de Todos) cooptaron la franquicia y se la llevaron”.

“En la medida en que esta especie de sociedad macrismo-kirchnerismo siga caminando, nosotros somos rehenes de esos. Entonces, hay que romper este círculo vicioso para poder construir una Argentina posible”, sostuvo Urtubey. Y argumentó: “Hay una distancia enorme entre la política y la gente. El Estado se convirtió en una enorme máquina de impedir. Hay que romper eso porque la gente lo está pidiendo”.

Por último, subrayó: “Trabajo para un 11 de diciembre en donde podamos tener un acuerdo político, económico, productivo y social. Para que la Argentina pueda plantearnos a los argentinos y al mundo cuál es el camino. La Argentina va a ir para acá y para ir para acá necesita estas herramientas necesita este financiamiento y lo vamos a conseguir de esta manera”, cerró.

