Jey Mammón quedó en medio de la polémica luego de que Lucas Benvenuto revelara que en el año 2020 lo denunció por abuso sexual cuando era menor de edad. Tras la desvinculación del conductor de La Peña de Morfi (Telefe), su compañera, Jésica Cirio, se expresó al respecto en la apertura del programa de este domingo.

“Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros”, empezó a decir la coconductora, con una gran conmoción en su voz. “Este es un programa que hacemos con mucho trabajo y esfuerzo. Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu ni con la esencia de La Peña, por eso acompañamos la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva”, lanzó ella en los primeros segundos de la emisión del ciclo.

“Son hechos lamentables y tristes que nos tienen a todos impactados, pero hoy estamos acá para hacer un programa como todos los domingos”, agrego también Jésica. Por su parte, Georgina Barbarossa, quien tomó el rol de conductora y reemplazó a Jey Mammón, manifestó: “La Peña es de la gente, es de ustedes. Nosotros les vamos a dar todo lo mejor que es alegría, música e información”.

Qué decía el comunicado de Telefe en el que desvincularon a Jey Mammón de “La Peña de Morfi”

Tras trascendidos de una supuesta desvinculación del conductor, este jueves Telefe emitió un comunicado. “A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammón, suspender momentáneamente su continuidad como conductor de ‘La Peña de Morfi’, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal”, expuso el canal en el texto que le compartió a la prensa.

El comunicado de Telefe tras la denuncia a Jey Mammon (Foto: Instagram /jeymammon)

Al cierre de esta comunicación, expusieron: “Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía”.

Lucas Benvenuto habló de su denuncia a Jey Mammón

Días después de que explotara el caso deMarcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano 2001 que quedó detenido implicado en una causa por trata de personas, corrupción de menores y abuso, Benvenuto apuntó contra un conductor de Telefe.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17″, aseguró al aire de A la tarde (América).

Lucas Benvenuto expuso a Jey Mammón en las redes sociales. (Fotos: Instagram/lucasbenvenutoo – jeymammon)

En su relato, Lucas comentó que su madre sabía lo que ocurría: “Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Yo me iba de mi casa a su casa y ella me llamaba a su casa para preguntar si había llegado. Ese nivel de morbosidad. Él tenía 32 y yo, 14″.

“Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo ‘no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que tener en cuenta que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió’. Es la historia de mi vida esa palabra: ‘prescribió’, agregó el joven claramente angustiado.

Fuente: TN