El presunto jefe de la organización dedicada a la explotación sexual de menores se negó a declarar este miércoles, al igual que uno de los supuestos integrantes de la banda. Por este hecho también se encuentra detenido Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano (Telefe)realizada en 2001 y actual productor del mismo programa.

El supuesto líder de la banda, Francisco Rolando Angelotti, y Raúl Ignacio Mermet, fueron indagados por el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones. Sin embargo, no quisieron prestar declaración en la causa en la que son imputados por los delitos de “asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores”.

Angelotti y Mermet fueron trasladados cerca de las 7 a los Tribunales de la calle Lavalle 1170 para ser indagados, de acuerdo con lo que informó la agencia Télam. El primero en descender de uno de los vehículos de la Unidad de Traslado de la Policía de la Ciudad fue Mermet, con su cara tapada con un buzo naranja.

Francisco Angelotti está acusado de ser el presunto jefe de la banda dedicada a la explotación sexual infantil. (Foto: Télam / Gustavo Amarelle)

Minutos más tarde lo hizo Angelotti, quien también ingresó a los tribunales tapando su cara con una campera con capucha negra y bajo una importante custodia policial.

Antes de las 16 de hoy, llegaron los abogados de Marcelo Corazza al lugar donde está detenido el productor de “GH” en Parque Patricios. De acuerdo con lo que pudo saber TN, no brindaron declaraciones, ya que -según dijeron- no hay muchos más detalles para dar sobre la causa, debido a que no avanzó demasiado en las últimas horas.

Marcelo Corazza negó la acusación

En la misma causa fue indagado ayer Marcelo Corazza, quien negó la acusación y dijo que no conoce a ninguno de los otros detenidos por el caso, pero no quiso contestar preguntas ante el juez y el fiscal de la causa.

Luego, trascendieron los dichos que el productor habría realizado tras ser imputado. Las frases, que formarían parte de la causa judicial que enfrenta por trata de personas y corrupción de menores, fueron compartidas en Intrusos (América).

Marcelo Corazza está siendo indagado por una causa de corrupción de menores (Foto: Instagram / marcelocorazza)

Además de negar cualquier tipo de relación con los involucrados, Corazza dijo: “Quiero decir que no tengo nada que ver con esto. Estoy pasando por el peor momento de mi vida. Desconozco a las personas que me nombraron”. De esta manera, se distanció de Andrés Fernando Charpenet (53), Francisco Rolando Angelotti (46) y Raúl Ignacio Mermet (45), también detenidos.

“Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad. No se me ocurriría, por Dios”, aseguró Corazza mostrándose horrorizado por la acusación que pesa sobre él.

Se conocieron parte de los aberrantes detalles de la causa en la que Marcelo Corazza está involucrado. (Foto: captura Twitter / @elejercitodelam).

