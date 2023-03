María Isabel Esperati Aquino (40), la mujer que fue asesinada este viernes de un tiro en la cabeza por su expareja y, delante de sus hijos en la ciudad bonaerense de Cañuelas, le había pedido hace dos años a sus vecinos que si veían merodear a su ex por el barrio, llamaran al 911 porque la había agredido y tenía una orden de restricción perimetral.

De esta manera, surge un mensaje que la víctima le envió en 2021 a un grupo de seguridad vecinal de WhatsApp y que este viernes fue publicado en el portal de noticias local, Infocañuelas.

“Buenas noches vecinos. Les quería informar que el día viernes a la noche el que era mi marido me agredió y casi me mata. Actualmente, hay una orden de restricción por lo (que) no debe acercarse a menos de 200 metros”, comienza el mensaje.

Y concluye suplicando Esperati Aquino: “Les pido por favor que si lo ven rondando por el barrio, llamen al 911. Les paso una foto de él y de su auto. Gracias”.

Lugar del femicidio en Cañuelas. Foto: Gogle Maps.

La mujer acompañó el mensaje con una fotografía del ahora femicida, Javier Alejandro Núñez (47), y otra imagen del Volkswagen Suran gris con el que este viernes fue a cometer el femicidio y con el que fue detenido.

Los detalles del femicidio

El terrorífico hecho ocurrió cerca de las 7.30 (hora argentina) en la puerta del domicilio situado en Paraná 736 de Cañuelas, donde María Isabel Esperati Aquino, vivía con sus hijos de 13 y 17 años.

Según los voceros, Núñez llegó a dicho lugar, se bajó de su vehículo con un arma y efectuó cuatro disparos, de los cuales uno de ellos le impactó en la cabeza a la víctima, quien cayó gravemente herida al suelo.

FUENTE: diario26