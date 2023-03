Desde el 1 de marzo Carhué cuenta con un nuevo servicio de micros de larga distancia de la empresa Chevallier que unirá la localidad con CABA.



A diferencia del servicio que ya funcionaba por ruta 205, este lo hace por la Ruta 5 realizando el siguiente recorrido: Retiro, Liniers, Vergara y Gaona, Moreno, Luján, Pehuajó, Trenque Lauquen, 30 de Agosto, Garré, Casbas, Guaminí y Carhué.



El mismo también conecta a Carhué, en su continuidad, con las localidades de Espartillar, Pigüé, Puan, Bordenave, Darragueira, Guatraché, Gral. San Martín finalizando su recorrido en Jacinto Araoz.



Cabe recordar que a mediados del año pasado el Intendente Municipal Javier Andres y el Secretario de Turismo, Pablo Ledesma mantuvieron reuniones con directivos de la empresa, para analizar el retorno de los servicios que se habían caído por la pandemia. En la misma línea de trabajo, llevaron la problemática de la conectividad al Ministerio de Transporte de Provincia, planteando la necesidad de recuperar rutas importantes que hoy no están cubiertas, como los servicios a Santa Rosa – La Pampa, con paso por la localidad de Rivera, y la conexión con la localidad de Bahía Blanca, donde al día de hoy no existe este servicio.



Estas gestiones del intendente buscan fortalecer la conexión de centros emisores importantes para la actividad Turística, como así también para el uso cotidiano que demandan ciudades importantes por estudio, salud, trabajo, etc. para los carhuenses.