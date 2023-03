La tensión en Rosario, Santa Fe, continúa en ascenso y para detener el avance de los narcotraficantes y de la inseguridad, el Gobierno nacional tomó algunas medidas. Por un lado, llegaron efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería, mientras que el Ejército envió ingenieros desarmados para realizar la urbanización de barrios populares. Esta decisión salió del despacho del presidente, Alberto Fernández, y su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, la rechazó.

El ministro es uno de los más cercanos al mandatario, pero ahora en el Congreso de la Nación, donde expuso el plan de seguridad para Rosario, admitió su discrepancia con el jefe de Estado. «No estoy muy de acuerdo en eso. Que van a participar con los ingenieros y que van a hacer un trabajo de ordenamiento urbano o mejorar ese lugar, me gustaría mirarlo un poco más», reconoció

«A ver… tantos años en este tema. A los 66 años estoy viejo como para andar arrugando y no decir las cosas como las siento. Si tengo que plantear al presidente, le diré mi visión al respecto», agregó Aníbal Fernández. En este mismo sentido, tildó la medida como «no lo suficientemente contundente como para que sume» en el combate contra la inseguridad en Santa Fe.

Uno de los diputados que se quejó al respecto fue Ricardo López Murphy, de Juntos por el Cambio, y el ministro de Seguridad lo acompañó. «A veces algunas decisiones no son lo suficientemente contundentes como para que sumen a la hora de ser escuchadas por el pueblo que está esperando respuesta. Estoy más cerca de pensar como usted que otra cosa», le respondió Fernández.

El nuevo argumento de Aníbal Fernández

Por otro lado, le preguntaron al titular de la cartera de seguridad por qué demoró tanto en trabajar sobre Rosario y explicó que «los gobernadores no lo pedían. Y uno no se puede meter en las provincias si no lo resolvés de antemano. Y a lo mejor en ese momento no se evaluaba que era tan importante o que iba a llevar a una dimensión como la que tenemos en este momento».

