El famoso y aclamado actor argentino Guillermo Francella, será protagonista de una nueva película llamada «La extorsión». El actor quien protagonizó películas como «El secreto de sus ojos», «el robo del siglo» o la cuestionada recientemente serie «El encargado», será el elegido para encabezar esta película que tiene fecha de estreno para el 6 de abril de 2023.

La película es un thriller dramático dirigido por Martino Zaidelis y cuenta con un cast conformado por Pablo Rago, Andrea Frigerio, Carlos Portaluppi, Guillermo Arengo, Alberto Ajaka y Mónica Villa entre otros. El film será distribuida en cines por Warner Bros. Pictures y es una producción de Particular Crowd, 100 Bares, Infinity Hill en asociación con Cimarrón.

La extorsión sigue a Alejandro, un experimentado piloto aeronáutico que esconde un secreto: una condición médica que implicaría su retiro inmediato. Los Servicios de Inteligencia lo descubren y lo extorsionan exigiéndole transportar una misteriosa mercancía en la ruta Buenos Aires–Madrid sin hacer preguntas. El largometraje promete ser una gran apuesta en la carrera de Guillermo Francella.

Recordemos que este será el nuevo trabajo del actor, luego de la explosiva pelea con la asociación de encargados liderada por Diego Trejo. El estreno de la serie «El encargado», despertó todo tipo de polémicas en las redes y la opinión publica en general donde muchos salieron a atacar y/o defender al aclamado protagonista de «El clan».

Sin embargo, cabe mencionar que el actor se encuentra en un gran momento y asegura que es inmune a las críticas que circulan en las redes: «No es muy asiduo. Cuando son criticados es porque son productos que no han gustado. A veces están los odiadores seriales en redes, que es como una cotidianeidad que no vivo porque no uso redes».

Fuente: El Intransigente