El senador kirchnerista Oscar Parrilli culpó al macrismo por el crecimiento del narcotráfico en Rosario. El funcionario, en un posteo que compartió la vicepresidenta Cristina Kirchner, mencionó la creación que hizo el Gobierno de Cambiemos, en 2017, de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) a través de la Ley 27.349 y cómo esa legislación dio lugar a evasiones de controles. Uno de los grupos que, supuestamente, utilizó esta operación fue la banda narco Los Monos, quienes habrían abierto 40 Sociedades en solo un año.

«Sociedades de Acciones Simplificadas (S.A.S.): los Monos o el ‘capital Emprendedor’ del Macrismo. En el año 2017 el Gobierno de Cambiemos impulsó la creación de las S.A.S. utilizando como pantalla el ‘apoyo al capital emprendedor’», introduce Parrilli en su publicación de Twitter.

«En los hechos, estas sociedades que se conforman por internet en tan sólo 24hs., fueron utilizadas para evadir los controles de legalidad de los registros de comercio y la IGJ, cometer los delitos de lavado de activos y evasión fiscal y ocultar la verdadera operación comercial», continuó señalando Parrilli. «¿Sabés quien las utilizó? Los narco de Rosario… ¡Los Monos! para mover su dinero sucio«, agregó.

Por último, destacó que el interbloque de Cambiemos no dio quórum para regularizar la operación de registro. «Todo esto lo denunciamos cuando en el Senado dimos media sanción al proyecto de ley de mí autoría para que las S.A.S. tengan el mismo control y supervisión que la ley exige para el resto de las sociedades. ¿Adiviná que pasó en Diputados? Cambiemos nunca dió quórum para tratarlo», culminó.

¿Qué es una SAS?

Según el Ministerio de Justicia, una Sociedad por Acciones Simplificada es un tipo de sociedad que se constituye de una manera más fácil que una sociedad anónima. La pueden formar una o varias personas humanas o jurídicas. En las SAS, la responsabilidad de los socios y socias está limitada a sus acciones.

El trámite es sencillo y la inscripción no demora más de 24 horas. No obstante, al no haber exigencias de capital ni responsabilidad personal del fundador, la sociedad se convirtió en el espacio más usado para créditos fiscales ficticios. En 2020, cuando se presentó el proyecto para modificar la Ley, Oscar Parrilli denunció la creación de las SAS como un mecanismo para que «el Estado no realice ningún control».

