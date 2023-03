El paro docente de este martes 6 y miércoles 7 de marzo sigue en pie. Así lo confirmaron este domingo por la noche, tanto desde el gremio de la docencia pública -Amsafe- como desde los privados del el Sadop, tras indicar que hasta el momento el Gobierno no los volvió a convocar a una nueva reunión paritaria para destrabar el conflicto.



“Como lo expresáramos claramente en la multitudinaria movilización que llevamos adelante el 1° de marzo, en primer lugar la comisión directiva provincial de Amsafe no está facultada para levantar las medidas de fuerza. Estas se levantan y se ratifican con el voto docente que luego se sintetizan en la asamblea provincial que es el órgano máximo de resolución que tiene el gremio”, sostuvo Rodrigo Alonso, el secretario general de Amsafe provincial.





De esta manera, le respondió al ministro de Trabajo, Juan Pusineri, quien consideró días atrás que “no es razonable” hacer una nueva convocatoria y una nueva propuesta si los paros no son levantados.



Alonso explicó que “no hay ningún motivo para suspender las medidas de fuerza porque la resolución de la asamblea es clara: el paro del 7 y 8 está supeditado a la presentación de una nueva propuesta… y no hay ninguna nueva oferta para ser evaluada”.



“Por lo tanto, el paro está ratificado”, confirmó Alosno. Y agregó: “Lo que esperamos todos los docentes que estamos nucleados en Amsafe es que el gobierno de la Provincia convoque a la paritaria, que presente una propuesta y que la misma vaya en línea con las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la educación y la escuela pública”.



Asimismo, el gremialista dejó en claro la voluntad de seguir negociando: “Amsafe está abierta al diálogo”. “En ningún lado está establecido que por ser fin de semana o feriado o por llevarse adelante medidas de fuerza, no se pueda convocar a una paritaria. Nosotros estamos abiertos y esperamos una convocatoria”.



Por su parte, el secretario general de Sadop Santa Fe, Pedro Bayúgar, indicó: “La ministra pidió que nos convoquen y Trabajo nos pidió que levantemos el paro, perdiendo la oportunidad de hacernos una nueva propuesta que podría ser motivo del levantamiento de las medidas de fuerza”.



La oferta inicial de la Provincia -que fue rechazada por los gremios- había sido de un aumento del 33,5% en tres escalones: 17,5 en marzo; 8 en mayo y 8 en julio, más dos revisiones.



“Basta de matar a nuestros alumnos”

Por otra parte y por estas horas, desde Amsafe provincial también se expresó en “solidaridad” con las familias, la comunidad y la escuela de los niños baleados este sábado en la zona noroeste de Rosario que terminó con un niño de 12 años asesinado y al menos otros tres chicos heridos de bala internados.



“Repudiamos el avance de la violencia y la narcocriminalidad que se lleva todos los días las vidas de jóvenes y de niños de nuestras escuelas. De la muerte es de lo único que no se puede volver”, dice el gremio en un comunicado de prensa.



“El dolor por el asesinato de Máximo de 12 años, alumno de la escuela 1344 Taigoye, se hace inconmensurable y se expande en cada escuela que perdió un/a estudiante, pero también en cada una de nuestras escuelas que teme por ello”, agrega el parte.



Ante esta situación, Amsafe aduce que “es necesario y se impone que por ellos y por todos nuestros/as estudiantes que la violencia narcocriminal se está llevando, exigir a los poderes políticos y judiciales acciones reales para defender nuestros territorios de tanta indiferencia y complicidad con estos hechos tan graves”.



“Exigimos justicia y el esclarecimiento de cada uno de estos hechos que durante estos años se llevaron la vida de tantos niños y jóvenes. Por escuelas como territorios de paz”, cierra.

Fuente: miradorprovincial