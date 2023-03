El último miércoles comenzó a regir el reintegro de un 10% para compras en carnicerías abonadas con tarjetas de débito el cual estará vigente hasta fin de año, en el marco del programa Precios Justos Carne puesto en marcha por el Gobierno nacional.

Y en Trenque Lauquen las carnicerías que revisten la categoría de responsable inscripto o son monotributistas con hasta tres empleados declarados (las cuales fueron incorporadas de manera automática al régimen de reintegro) han notado que los vecinos de la ciudad consultan sobre los alcances de la promoción y aprovechan la misma realizando compras o aumentando el consumo habitual.

No obstante, otras que no reúnen las características anteriormente citadas aún no se han registrado y analizan poder hacerlo en los próximos días.

Más consumo

Desde una carnicería consultada se comentó: “Efectivamente, esta promoción comenzó el 1° de marzo y ofrece un reintegro del 10% con un tope de $20 mil pesos mensuales pagando con cualquier tarjeta de débito”.

Desde este comercio se señaló que el interés de los vecinos por aprovechar este beneficio se notó desde que el mismo tomó estado público hace algunas semanas. “La gente ya venía preguntando hace algunas semanas cuando lo habían dado a conocer y ahora sigue preguntando y lo está aprovechado. Todas las promociones para el público que se están dando están buenas para el comerciante porque la gente que no estaba comprando vuelve a comprar y la que ya venía comprando ahora agrega un kilo más de carne a su compra. Todas las promociones están buenas para el cliente y, por consiguiente, también para el comerciante”.

Asimismo, recordó que “los comercios que están inscriptos en el sistema tienen una adhesión automática y a todos les llega una notificación personal”.

Próximos días

Desde otra carnicería local, en tanto, se comentó que recién el jueves fueron avisados por su contador sobre que están dentro de la promoción, así que señalaron: “Vamos a esperar en estos días a ver cómo repercute en la clientela. Son $2 mil como máximo de reintegro por mes. Calculo que la gente lo va a aprovechar, con la Cuenta DNI la gente compra y esto también puede ayudar”.

A la vez que desde una tercera carnicería se afirmó que aún no están inscriptos para ser parte de esta promoción y están analizando la posibilidad de hacerlo. Lo mismo se comentó a este medio desde un cuarto comercio local del rubro.

El beneficio

Como ya fue señalado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó esta medida a través de la Resolución General 5330/2023 para consumidores finales que realicen compras en carnicerías con tarjeta de débito, prepagas o similares asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras o fintech.

El beneficio consiste en un reintegro del 10% del monto de la operación realizada en establecimientos dedicados a la comercialización de carne vacuna, con un tope de devolución de hasta $ 2.000 mensuales. Esto estará vigente para las transacciones realizadas mediante terminales de pago, así como también por medio de códigos QR.

Las entidades financieras deberán acreditar la suma en las cuentas de los consumidores finales a los cuatro días de concretada la operación, y el detalle deberá figurar en el resumen de cuenta físico o electrónico de los clientes, para lo que el organismo creó un nuevo Registro de Carnicerías.

Los comercios que revistan la categoría de responsable inscripto o sean monotributistas con hasta tres empleados declarados serán incorporados de manera automática al régimen de reintegro, precisó la AFIP. En tanto, el resto de los contribuyentes deberá inscribirse a través del Sistema Registral del sitio web del organismo, de acuerdo con la normativa.

Allí deberán seleccionar la opción Registros Especiales, luego Características y Registros Especiales, y seleccionar la caracterización Carnicerías Minoristas – Régimen de reintegro.

Al mismo tiempo y como parte del programa integral de impulso a la producción y consumo de carne vacuna anunciado a mediados de febrero por el Gobierno, la norma otorga a los comercios inscriptos en el régimen tres meses de gracia para el pago del IVA o del componente impositivo del monotributo en los casos en que estén adheridos al régimen simplificado.

Los consumidores, por su parte, podrán acceder al listado de comercios inscriptos en el sitio web de la AFIP, así como el de las entidades financieras y fintech que se incorporen al régimen de reintegros.

Esta medida se suma al programa Precios Justos Carne que comenzó a regir desde el 17 de febrero y tendrá vigencia hasta el 31 de marzo con rebajas del 30% para siete cortes en grandes cadenas de supermercados. Este programa tiene como piso un volumen de 18.000 toneladas mensuales de carne vacuna de novillo para la venta con los siguientes precios: asado a $1.035; nalga a $1.375, matambre a $1.310; vacío a $1.351; falda a $675, paleta a $1.113 y tapa de asado a $1.035.

Además el Gobierno bonaerense anunció este jueves que durante el mes de marzo habrá descuentos del 35% en carnicerías de la provincia durante los sábados y domingos en las transacciones que se hagan con Cuenta DNI. Esto será con un tope semanal de $ 3.000.

Fuente: La opinion