Este martes se aprobó el proyecto de la moratoria previsional por 134 votos a favor y 107 en contra, un hecho que disgustó a la oposición pero enfureció al diputado Javier Milei, que la calificó como una “estafa al pueblo argentino”. En consecuencia, sus dichos le costaron el cruce con Carlos Maslatón, quien le dijo que sus argumentos son “lamentables”.

“La votación de hoy es una estafa al pueblo argentino. No sólo es inmoral que regalen jubilaciones a quienes no aportaron nunca, sino que profundiza el déficit estructural del país, condenando a las generaciones futuras a la pobreza”, sostuvo el economista liberal a través de su cuenta de Twitter.

A su vez, señaló que “hace cien años que al casta política pretende ‘arreglar’ los problemas con estas soluciones mágicas regalando lo que no tienen”. “Cuando llega el momento de pagar la factura prenden la maquinita de la emisión monetaria y destruyen el bolsillo de todos los argentinos”, agregó.

“Pero claro, como ya se anotaron una victoria política al andar regalando recursos que no tienen, les importa un bledo quien paga la factura. La pagamos todos. Con la destrucción del país. Así pasamos de ser el país más rico del mundo a ser uno de los países más pobres de América”, continuó despotricando el funcionario.

En este sentido, concluyó: “Todo esto se acaba con nosotros. A partir del 10 de diciembre los que van a empezar a pagar la factura son los políticos, los empresarios prebendarios, los sindicalistas que se llenan los bolsillos y todos los que vienen haciéndose ricos a costas del pueblo argentino”.

Ante los fuertes dichos del diputado de La Libertad Avanza, Carlos Maslatón no pudo contenerse y lo acusó tanto a él como a los funcionarios de Juntos por el Cambio de “tirar información falsa” y estar presentando “argumentos lamentables”.

“Los argumentos que dio Juntos por el Cambio y Milei son lamentables. Son falsos“, aseguró el analista en el programa Duro de Domar por la pantalla de C5N y reprochó: “No banco más que lloren por el déficit fiscal”.

Además, explicó: “El problema argentino de hoy no está en el déficit fiscal, está en el déficit cuasi fiscal, en el Banco Central”.

Para respaldar su postura, Maslatón señaló que “aún suponiendo que se jubilarán de golpe las 800.000 mil personas que no pudieron aportar”, ese gasto “se paga con dos días de intereses del Banco Central, con el sistema de las Leliqs heredado del macrismo”.

“Están tirando información falsa. No me jodan más con el déficit fiscal, fíjense la deuda pública argentina que es el gran problema del momento. La estafa y el fraude está en el sector financiero del estado, no en el sector no financiero”, insistió el analista.

Asimismo, vía Twitter resaltó que “el problema es el costo de la deuda pública absurda y de la deuda del BCRA que es falsificación monetaria directa”.

“No voy a bancar más que una persona en nombre del liberalismo me tire la información cambiada”, lanzó en referencia a Milei, asegurando que “están mal los argumentos” y que tanto los discurso de él como de la oposición fueron “una estafa financiera”.

Fuente: Perfil