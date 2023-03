Myriam Bregman, diputada nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, manifestó que la moratoria previsional es un alivio para 800.000 personas que cumplen la edad hoy y no pueden jubilarse por falta de aportes. Sin embargo, Bregman reconoció que si se aprueba la ley, los nuevos jubilados van a cobrar la jubilación mínima que hoy es de 73.665 pesos mensuales.

«Parece que se llegaría de forma muy ajustada a la aprobación de la moratoria previsional. Hay bloques como Juntos por el Cambio que utilizan excusas como el juicio político a la Corte porque no quieren tratar las jubilaciones ¿Qué tienen que ver las miles de personas que no se pueden jubilar sin una moratoria con la Corte? Hay otros que siguen actuando como colectora del PRO como el caso de Javier Milei«, expresó Bregman en la radio AM 990.

«Lo del juicio a la Corte le viene muy bien a JxC para polarizar con el Gobierno, porque estuvimos varios días de enero y febrero con ese tema. Hoy vamos a tratar moratoria y si sale la ley, los nuevos jubilados van a acceder al plan de pagos con jubilaciones de hambre. Domingo Cavallo en 1993 le dio un ataque al sistema jubilatorio cuando decidió reducir los aportes patronales a ese sistema», señaló la dirigente de izquierda.

«La mayor parte de los monotributistas no se van a poder jubilar, solo el 5% y es muy poco. Hoy vamos a tratar un pequeño parche en un sistema jubilatorio en crisis. Hoy solo hay una alternativa que se votó con el gobierno de Mauricio Macri en 2016 y que es una pensión sin aportes conocida como la PUAM. Esto implica que las mujeres deben esperar hasta los 65 años para cobrarlas y es un 20% menos que la jubilación mínima, además no se puede acumular con otra jubilación. El macrismo y el peronismo permitieron la PUAM», afirmó Bregman.

«Si aplicas el ajuste que te dejó el macrismo es obvio que va a volver la derecha ¿Por qué Edesur sigue teniendo la concesión de luz? ¿Por qué no hay una empresa nacional de luz que esté controlada por trabajadores y usuarios? Estas empresas privadas son las que fugan el dinero de los subsidios del Estado. Hay que nacionalizar el comercio exterior para que no haya negocios y controlar la entrada y salida de divisas», concluyó.

Fuente: el intransigente