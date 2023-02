La reivindicación histórica para Carlos Reutemann está llegando, toma forma y ya ve la bandera a cuadros en el horizonte. Es que más de 40 años después, la verdad sobre el comportamiento anti reglamentario de los popes de la Fórmula 1 encabezados por Bernie Ecclestone se hizo pública y el reclamo de la familia del santafecino podría hacer que el argentino tenga su coronación post mortem.

Cora Reutemann, hija del ex corredor y Gobernador de Santa Fe fallecido en 2021, se hizo presente ante la Justicia luego de que el propio Ecclestone confiese haber ayudado a Nelson Piquet en la histórica definición en Las Vegas de 1981 ante el argentino.



La declaración presentada como argumento para el reclamo del título del que se vio postergado Reutemann se puede ver en el documental “Lucky!” de Manish Pandey basada en la F1 bajo las reglas de un ascendente Ecclestone. “Por tu honor papá, porque no estás más para defenderte, porque siempre fuiste una persona derecha y leal y son muchas las personas que te defraudaron en el ámbito deportivo como en el político y vos siempre mantuviste una postura digna. Orgullo enorme siento por vos”, escribió la hija de Lole.





“Demasiado para mi gusto… pero lo reivindicaré: voy a reclamar para que lo consagren campeón del mundo 1981. Se lo dije a Bernie Ecclestone antes de que se fuera papá. Me alegra. El día antes de que muriera papá le mandé un audio a Bernie pidiéndole que fuera sincero con él y le dijera que es el verdadero campeón de 1981. Lamentablemente al otro día murió papá. Dos meses después le volví a mandar un audio y Ecclestone me respondió que le pidiera cualquier cosa que necesitara. Le pedí que dijera la verdad. Ahora me está respondiendo públicamente, lo cual es mucho mejor”, publicó Cora, en su cuenta de twitter donde interactua con miles de fanáticos diariamente e impulsa el #LoleCampeón1981

"Ecclestone reconoció que sobornó para perjudicar a Reutemann en 1981, ¿queda claro que es el verdadero Campeón Mundial? Sin contar que le sacaron los nueve puntos de la carrera de Sudáfrica, no es solo a papá. También le robaron el campeonato a un argentino, se fue con esa pena en el corazón. Yo lo sé", escribió la hija de Lole y agregó "Evidentemente mi papá es el campeón de la Fórmula 1 de 1981, la próxima etapa es que eso quede por escrito. Cuando murió mi padre le dije a mi hijo que iba a hacer todo para que se supiera que su abuelo fue campeón de Fórmula 1″.



El sabotaje de la F1 a Carlos Reutemann en Las Vegas

“Después del primer día de prácticas era obvio que los pilotos iban a tener problemas con todo el dolor de cuello que ocasionaba esa pista. Carlos (Reutemann) habló con la masajista que se encontraba en boxes. Yo fui a ver a esa persona y, después de una discusión financiera, decidieron favorecer a Nelson Piquet”, confesó Ecclestone, en aquel momento dueño de la escudería Brahbam, en el documental “Lucky!” que puede verse por Star + .

