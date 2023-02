Luis Juez, senador de Juntos por el Cambio, manifestó que forma parte de un espacio desordenado, sin liderazgos claros y sin una hoja de ruta determinada. Pero reconoció que la herramienta democrática de las PASO va a dirimir las internas para que el partido se enfile detrás de un único candidato tanto a nivel nacional como provincial.

«Nosotros somos un espacio desordenado, sin liderazgos claros, sin una hoja de ruta determinada, pero vamos a resolver los problemas en las PASO. La gente tiene que saber el cómo, con quien y en qué tiempo nosotros vamos a hacer las cosas para no generar expectativas que después no vamos a cumplir», disparó Juez en una entrevista para la radio CNN.

«Hay propuestas y miradas diferentes y habrá que trabajarlas. Cada uno que quiera ser candidato a presidente seguramente tendrá una mirada más particular sobre determinados temas. Hoy el primer peldaño es juntarse. El peronismo se adueño de Córdoba, no hay una diferencia institucional con provincias como Formosa, Chaco o Santa Cruz. Hoy en Córdoba no sabemos cuando vamos a votar», sentenció el exembajador argentino de Ecuador.

«Si pretendemos gobernar Córdoba, hay que hacer un gran acuerdo con el radicalismo, la Coalición Cívica ARI, el PRO y el Centro Cívico. Pondremos cada uno de los jugadores en el lugar que más rinda en el equipo. Si somos inteligentes vamos a tener una oportunidad que no la tenemos que dejar pasar», insistió el exintendente de la ciudad de Córdoba.

El análisis de Luis Juez sobre la candidatura oficial de Horacio Rodríguez Larreta a presidente de la Nación

«Es una definición concreta de que va a competir y que tiene vocación y voluntad de construir el andamiaje que hace falta para hacer una alternativa en Argentina. Yo quiero ser muy prudente en esto, porque la gente tiene otra agenda, pero yo quiero ser gobernador de Córdoba y mi agenda está circunscripta al ámbito de esa provincia», concluyó Juez.

Fuente: El intransigente