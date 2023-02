El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá este miércoles con los dirigentes del flanco oriental de la OTAN en una muestra de apoyo a Kiev, después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, suspendiera un tratado de control de armas nucleares y acusara a Washington de convertir la guerra de Ucrania en un conflicto mundial.

El martes, en Polonia, Biden proclamó su apoyo inquebrantable a Ucrania y a la OTAN, que Rusia considera una amenaza existencial. «Cuando Rusia invadió, no solo se puso a prueba a Ucrania. El mundo entero se enfrentó a una prueba histórica», expresó Biden en el Castillo Real de Varsovia, un día después de visitar Kiev.

Ante el reto de responder a la invasión rusa iniciada el 24 de febrero del año pasado, Biden manifestó que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN respondieron: «Sí, defenderíamos la soberanía. Y lo hicimos. Sí, defenderíamos el derecho de las personas a vivir libres de agresiones. Y lo hicimos». «Defenderíamos la democracia. Y lo hicimos», afirmó.

«No debe haber ninguna duda: Nuestro apoyo a Ucrania no vacilará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos», afirmó Biden. También el martes, Putin hizo una advertencia a Occidente sobre Ucrania al suspender el último gran tratado de control de armas nucleares que mantenía con Estados Unidos, informó Reuters.

El presidente demócrata rechazó la afirmación de Rusia de que los aliados occidentales trataban de controlar o destruir a Rusia. Por su parte, acusó a Moscú de crímenes contra la humanidad, como ataques contra civiles y violaciones. Rusia ha negado las acusaciones de Ucrania y sus aliados de crímenes de guerra y ataques contra civiles.

Fuente: El Intransigente