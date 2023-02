El economista y presidente de MacroView Rodolfo Santangelo se refirió al nivel actual de inflación del país y a las proyecciones que prevé para el año en curso. Con serias críticas al Ministerio de Economía, se mostró preocupado por la persistencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elevado mes tras mes. Al pronosticar una inflación del 6%, destacó que «la gente no quiere la baratija del peso» y que, por ello, elige comprar bienes más asiduamente.

«No es que la gente siga comprando, precisamente porque los precios suben la gente sigue comprando porque quiere rajarse de los pesos. Entre tener pesos y tener bienes la gente quiere tener bienes. No quiere tener la baratija del peso en sus manos y compra lo que sea, lo que puede, lo que le alcanza, lo que consigue», detalló en diálogo con Jonatan Viale en Radio Rivadavia.

El experto no espera un porcentaje menor al 6% para febrero. En este sentido, subrayó que, de mantenerse así la inflación, tranquilamente podría llegar al 100% anual. «La inflación siempre es un problema macroeconómico. Pero en febrero puntualmente tenemos un caso excepcional que es la carne, que está subiendo mucho», explicó al recordar que «hace 6-8 meses no subía la carne.

El problema del tipo de cambio y su impacto en la inflación

Con las proyecciones de Sergio Massa ya alejadas de un plumazo, Santangelo habló sobre las medidas que el Gobierno debería tomar para frenar la tendencia alcista. «Si no hay devaluación, la inflación del 2023 dará parecida a la del año pasado», y aseguró que «Argentina no está para 3% de inflación mensual ni para 60% anual. Está para una inflación parecida a la de este año si es que no se devalúa el tipo de cambio».

«Lo que tiene que hacer el Gobierno es no atrasar el tipo de cambio, porque si a la inflación del 6% lo quiere devaluar menos sonamos» y anticipó que «este año va ser recesivo, inflacionario y el tipo de cambio va a estar bajo tensión». De esta forma, «el próximo gobierno va a tener que destapar ollas. Eso va a generar una persistencia inflacionaria», manifestando que hay que tener en cuenta que «tenemos 100% de inflación y todavía la luz esta baratísima».

«El Gobierno próximo tendrá que encarar un plan para tener una inflación civilizada», analizó el economista. Sin embargo, a pesar de que los candidatos prometen bajar la inflación, se mostró pesimista con los porcentajes reales. «Eso es vender espejitos de colores. A partir de algún momento, ese programa económico tiene que rendir sus frutos. Hoy estamos sin rumbo», indicó.

Fuente: El Intransigente