Álvaro de Lamadrid, abogado, escritor y diputado nacional de la UCR, manifestó que Viviana Canosa denunció amenazas por hablar mal del Gobierno nacional, en especial, de Sergio Massa. En ese marco, Lamadrid insistió en no naturalizar el hecho y en las redes sociales pidió a todos los argentinos que no permitan la autocensura y la autocomplacencia.

«Ayer Viviana Canosa denunció amenazas que no debemos naturalizar. Nada ha cambiado, uno lo vivió. El Kirchnerismo actúa como «El Padrino» y daña a quién lo denuncia. El responsable es Sergio Massa que me hace acordar al mismo blindaje que tenía Scioli. No hagamos la vista gorda», comentó Lamadrid en su cuenta personal de Twitter.

«El mensaje es ‘tenés que obedecer y no podés ser independiente’. Se busca el pensamiento único. Lo repudiamos y combatimos hace 25 años. Debemos evitar que el poder mafioso instale la autocensura y la autocomplacencia. Sacrificar la libertad por pseudo seguridad es perderlo todo», expresó el dirigente radical muy indignado.

La versión de Canosa que deja mal parado a Massa

En su programa en La Nación+, Canosa se desquitó al aire y contó toda la verdad del calvario que vivió los últimos días. «Yo el martes como el miércoles después del exitoso debut no me sentí al aire como yo soy, estaba nerviosa, angustiada y triste. Ese día empecé a mirar que en mi celular había mensajitos», señaló la exconductora de A24.

«La gente de Massa empezó a putearme y apretarme de manera constante diciéndome barbaridades y obviamente apagué el teléfono, pero entré en pánico. Yo digo la verdad de estos payasos de la que se callan un monton de colegas y medios. En la Argentina se habla de todo, menos de Sergio Massa. Los que amenazan son cobardes y no les voy a dar el gusto de tenerles miedo», concluyó Canosa.

Fuente: El Intransigente