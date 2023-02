El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell, culminó su primera etapa. Tras un mes de audiencias, testimonios de familiares, amigos, testigos y profesionales, la Justicia de Dolores se expidió y dio una severa condena. Cinco de los ocho acusados fueron condenados a cadena perpetua, mientras que los otros tres recibieron 15 años tras las rejas. Uno de los que recibió una pena menor, Blas Cinalli, rompió el silencio desde la prisión.

Uno de los culpables por el crimen de Fernando Báez Sosa, realizó un descargó vía Instagram. Blas Cinalli, quien fue condenado a 15 años de cárcel, rompió el silencio por medio de redes sociales. Se comunicó con Crónica TV para exigir que dejen de difamar a los ocho juzgados. En los mensajes contó algunos pormenores que eran inciertos.

“Hola, quería decirte si nos harías el favor de dejar de hablar pestes de mi y de cada uno de mis amigos, ya que nadie ni ninguno de nosotros te faltamos el respeto a vos. Gracias, Blas Cinalli”, fue el inicio de la conversación con uno de los periodistas del canal. «No entiendo por qué tienen tanto odio hacia nosotros«, añadió el joven privado de la libertad.

El rugbier reclamó que culminen las calumnias e injurias recibidas a diario. Remarcó que todos los acusados pidieron disculpas durante el juicio. «Dejen vivir, no tenemos vida, viven hablando mal de nosotros. Córtenla, pagar ya estamos pagando desde el primer día«, siguió escribiendo Blas Cinalli. «Ya es hora de que este odio inmenso se termine», insistió.

«Yo sólo quiero que la gente sepa eso, y que ninguno de nosotros ideó un plan para matar a ninguna persona. No hubo roles, esas cosas nunca existieron. No quiero que me quieran pero sí quiero dejar de recibir tantos insultos y me haría muy bien que estos mensajes los vea la gente», explicó al periodista encargado de contar los mensajes de Cinalli.

Por otro lado comentó que a Máximo Thomsen lo trasladen a otro penal. Además admitió que, quienes fueron condenados a 15 años, están distanciados de los demás. Sin embargo reconoció que prefiere la unión del grupo: «Para mí sería muchísimo mejor estar juntos, pero bueno, hay peleas a veces y si la ley dice que nos tienen que separar será así», concluyó.

Fuente: El Intransigente