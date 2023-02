Una pareja argentina que recorre el mundo y cuenta sus experiencias es muy conocida en TikTok. Ahora fueron muy virales en Instagram donde expresaron que trabajando limpiando baños y recolectando frutas ganan más dinero con esos empleos que con sus títulos profesionales en su país de nacimiento.

Ellos, que se llaman Sin Turbulencisa en las redes, afirmaron que sus empleos actuales “no son los mejores trabajos del mundo”, pero son los más accesibles para los inmigrantes y sus ingresos son mejores. El video no tardó en hacerse viral en la red social, ya que llegó a contar con más de 240 mil me gusta y alrededor de 5 mil comentarios.

Él es contador y ella diseñadora gráfica. Los dos están recibidos, pero decidieron viajar “con ganas de progresar y no seguir esperando eso que nunca llega”, como aseguraron en el video.

“Suena loco pero es así, Lea es contador y trabajó en un banco por más de once años, siempre a la espera de ese puesto soñado que se lo terminan dando al amigo del jefe”, relató la mujer mediante una voz en off. Además aseguró que ella pasó de “agencia en agencia en busca de un mejor sueldo”.

La pareja, que tiene más de 550 mil seguidores en Instagram y más de 950 mil en TikTok, es reconocida por compartir en las redes sociales sus experiencias y recomendaciones de viajes alrededor del mundo.

La pareja viaja por todo el mundo. (Foto Facebook Sin Turbulencias)

Una latina que limpia hoteles en Estados Unidos contó cuánto gana en propinas y se hizo viral

Una mujer, oriunda de México y conocida en la mencionada en TikTok como @maydeliortega, contó que se dedica a limpiar cuartos de hoteles en ese país y, primero que nada, afirmó que la propina no es algo obligatorio pero que las personas que están conformes con la limpieza suelen dejarla. “Lo primero que me encontré fue este billetico de 5 dólares que no está nada mal”, contó la tiktoker, quien además mostró una nota que le dejó una huésped la cual decía: “Gracias por limpiar”.

Por otro lado, mostró un billete de 20 dólares con otra nota: “Perdón por el desorden. Gracias por el trabajo”. En total, la mujer juntó 25 dólares de propinas en un día normal como “housekeeping”, como se suele llamar al trabajo.

