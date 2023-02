Domingo Cavallo realizó un estudio de la economía argentina y no tuvo una gran esperanza para el año que inició. En ese sentido le recomendó a Sergio Massa que, si mantiene la inflación en el 6% mensual, lo celebre. Puso a la emisión de billetes y al control de precio como principales obstáculos para conseguir una disminución en la suba de precios.

El economista dio su visión de lo que ocurre en Argentina en materia económica. Se avecina una inflación, en enero, que alcanzaría los seis puntos. Es por eso que el especialista opinó: “Lo que creo es que tienen hacer es evitar el descontrol total. A la oposición le serviría que no haya un descontrol porque sino va a quedar muy desorganizada la economía”.

El exministro de Economía afirmó que es prácticamente imposible cumplir el objetivo de Massa de llegar al 3% de inflación: “Vengo diciendo que lo mejor que puede conseguir es estabilizar la tasa de inflación en el 6% mensual, es decir, una inflación igual al año 2022. Pensar que van a bajar la tasa de inflación al 3% mensual es una utopía. Está el riesgo de que todo se descontrole”, destacó en LN+.

Respecto a las elecciones decidió no mostrarse encolumnado en algún candidato. Asimismo se ofreció para colaborar en caso de que el electo presidente precise de sus conocimientos: “No me voy a pronunciar en ese sentido. Sé lo difícil que es gobernar. Lo único que se puede hacer es tratar de entender lo que plantea cada uno y tratar de ayudarlos si es que están equivocados”, señaló Domingo Cavallo.

Por otro lado destacó que Patricia Bullrich, en caso de ser electa, ya tenga preparadas leyes para que se diriman en el Congreso: “Sería formidable porque si uno presenta el conjunto de leyes, está prácticamente describiendo el tipo de organización económica que quiere para Argentina. Incluso si no se llega a aprobar pronto, pero queda la idea hacia dónde se avanza. Es muy importante”, concluyó.

Fuente: El Intransigente