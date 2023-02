La noche de la Fiesta Provincial del Turismo Termal en Carhué tuvo a Axel como gran protagonista.

El cantante y compositor oriundo de Rafael Calzada brilló en el escenario dispuesto frente al Palacio Municipal con un show en el que repasó sus principales éxitos y cantó algunas canciones más nuevas.

Miles de personas coparon la plaza Levalle para disfrutar de la XXI edición de la Fiesta del Turismo Termal. El marco de una noche perfecta en materia meteorológica ayudó a que público de todo el Distrito, de la región y una gran cantidad de turistas pudiera disfrutar del evento en toda su magnitud.

La cálida voz de Eloisa Irigoyen puso en clima a los presentes, la joven cantante loberense interpretó sus temas y algúnos clásicos acompañada por su impresionante voz.

La murga Gambeteando la Violeta le puso color y alegría a la fiesta con una una combinación de danza, música de percusión y cantos.

Los Bombos de «La Fortinera» continuaron amenizando la Fiesta y luego fue el momento del Humor con Beto Mena quien realizó un recorrido por sus cuarenta años con el humor, recordando anécdotas de su infancia en Lobería, las costumbres de pueblo, la llegada a Mar del Plata y un repaso de los mejores monólogos.

A la hora de los reconocimientos, Diego Mayer se quedó con la Corona de Sal por su labor con el Bailódromo de Carhué.

El Bailódromo de Carhué, evento que organiza el músico y productor hace 16 años, se quedó con la cuarta edición del premio «Corona de Sal», en el marco de la XXI Fiesta Provincial del Turismo Termal, tras ser el más elegido entre los nominados por el público, a través del voto del Intendente Municipal, el Concejo Deliberante, los Medios de Comunicación locales, el Secretario de Turismo de Adolfo Alsina y la Asociación de Hoteles.

Mayer se quedó con el Galardon al obtener más votos que los nominados Artemia Cabañas, El Barto proveeduría y kiosco, Kaya Carhué, Mapoteca y Tripantu Cosmética Natural.

La Hora de Axel

Una noche inolvidable es lo que dejó Axel en el concierto principal de la noche. La intervención del reconocido artista fue un viaje musical que abrió con Celebra la vida y en el que recorrió temas como Amo, Solo por hoy, Aire.

Entre muchos de los temas que se han quedado en el corazón de muchos, las fans corearon hasta quedar afónicas canciones como «La Clave para conquistarte», «Te voy a amar», «Afinidad».

Miles de personas coparon la Plaza Levalle para disfrutar del recital, que se extendió por casi dos horas, «Los sueños se cumplen», dijo Axel y presentó a su invitada especial, Eloisa Irigoyen, quien se había presentado antes, pero ahora se daría el gusto de hacerlo junto al reconocido cantante. «Por la tarde improvisamos y preparamos un par de temas, vamos a ver cómo sale?», contó al público el interprete junto la joven promesa del folklore argentino.

Así, se escuchó la canción «Y Qué?», luego se dieron el gusto de hacer a dúo un clásico del folklore argentino «Zamba para olvidar».

Además de las canciones más reconocidas del artista, también hubo tiempo para presentar el tema «Humano»: «Es una balada que ahonda en el costado más personal de mi vida», expresó y agregó: “Tenemos la costumbre de cuando saludamos a alguien decir ‘hola, ¿cómo andas? ¿bien? Si, todo bien», y en realidad, no estamos todo bien, todos los días. Nadie se quiere comprometer. «Humano» es una canción que, de alguna forma, invita a que nos reconozcamos que somos seres haciendo un camino de vida que es una escuela, donde cometemos errores. Hoy, la sociedad está muy condicionada por las redes sociales a mostrar el lado luminoso, siempre lucir bien. Y, justamente, todo lo otro que no se ve, es lo que nos hace humanos».

Axel se fue aplaudido por todos, cerró el concierto con «No es mi despedida», invitó a todos a su concierto en el porteño teatro Ópera el 21 de abril, dentro del denominado “Tour ‘23”, y volvió ovacionado para cantar «Somos Uno», como última canción.

La música de Axel ha sido y es escuchada por distintas generaciones. Un don reservado para algunos, que particularmente lo conmueve pero paralelamente le hace tomar conciencia de lo que ello acarrea. En ese sentido, mencionó que “me emociona, me parece un desafío que no lo buscaba, que me genera una gran responsabilidad porque hay que saber dirigirse a varias generaciones con el lenguaje, la música, cuando el mundo cambia y tan rápidamente. Porque hay cierto lenguaje que yo puedo usar con el público adulto que me sigue desde siempre, pero no con los niños, entonces tengo que cuidarme y soy muy consciente y cuidadoso de eso». Una gran noche y un gran recital en una hermosa velada.

