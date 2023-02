Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, manifestó la precarización laboral es la causa final de que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones lleguen a la edad jubilatoria sin los aportes suficientes. En ese marco, Bregman desmitificó el enunciado popular que dice que los que nunca aportaron al sistema jubilatorio no contribuyeron con el sistema previsional, ya que todos los argentinos pagan el IVA, que es una transferencia indirecta a la Anses.

«Juntos por el cambio no quiere votar esta moratoria jubilatoria. Yo creo que creen que tienen grandes posibilidades de llegar a ser gobierno y saben que hay un mandato del FMI de elevar la edad jubilatoria y que haya menos personas en los sistemas jubilatorios actuales. Si la gente vive más tiempo, para el capitalismo es un problema económico. Entonces JxC está usando como excusa lo del juicio político a la Corte porque no se quiere sentar a discutir la moratoria», expresó Bregman en la radio Futurock.

«Esta moratoria es un parche, pero si no se aprueba, la mayor parte de las personas no se van a poder jubilar, porque 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no tenemos los aportes suficientes para poder jubilarnos. Entonces, eso deriva en el acceso a la PAUM, ese engendro que se votó durante el gobierno de Mauricio Macri que significa que las mujeres de 60 años sin aportes suficientes esperen 5 años más con la PUAM que es un haber que es 20% menor a la jubilación mínima», insistió la mujer de 50 años.

«Hoy ya tenemos una crisis por el valor de las jubilaciones que hoy es de 50.000 pesos. Ya no se puede acumular PUAM y pensión por fallecimiento de pareja, así que miren si no es grave que hoy no haya moratoria. Si hay gente que no aporta a la jubilación es un problema de que hay precarización laboral, por eso nosotros presentamos un proyecto de blanqueo de trabajadores», indicó la dirigente política que también es abogada.

«Los empleados de delivery son trabajadores de grandes multinacionales que se radicaron en la Argentina y no les hacen los aportes. El monotributo es un fraude en un 90%, o sea, el Estado tiene todas las herramientas para que las empresas paguen los aportes. Hoy la Anses recibe fondos de los impuestos generales, entonces una mamá que va a comprar galletitas para sus hijos paga el IVA por más pobre que sea. Es mentira que el que nunca aportó a la jubilación no pagó impuestos y no contribuyó con el sistema previsional», concluyó.

