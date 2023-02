El pasado miércoles primero de febrero, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó Chaco para reunirse con Jorge Capitanich. Allí buscó sumar apoyo en su campaña por la reelección y todos los funcionarios del Gobierno comenzaron a movilizarse. Eso mismo hizo Carolina Centeno, ministra de Salud chaqueña, que al bajar de un vehículo la picó una serpiente.

Al padecer problemas cardiológicos fue trasladada rápidamente al hospital Julio C. Perrando de Resistencia. Sin embargo, allí se encontraron que no podía ser atendida de la manera adecuada porque no tenían los insumos necesarios para realizarle los estudios correspondientes. Ante esto, la trasladaron a Corrientes, provincia gobernada por Gustavo Valdés de Juntos por el Cambio.

«Siguiendo los lineamientos aconsejados por los profesionales que la asisten y debido a una patología cardíaca de base de la funcionaria, fue derivada al Instituto Cardiológico de Corrientes, donde se encuentra junto a su médico de cabecera realizándose una serie de estudios y chequeos específicos recomendados como consecuencia de la mordedura sufrida», detallaron desde el Gobierno de Chaco.

El parte médico de la ministra de Chaco

Horas después de ingresar al instituto cardiológico de Corrientes, las autoridades emitieron un parte médico sobre el estado de salud de la funcionaria oficialista. «En el día de la fecha la paciente Carolina Centeno (Ministra de Salud Pública del Chaco), quien ya fue asistida en 2021 por una arritmia cardíaca en nuestra institución, ingresó por un nuevo evento arrítmico, en el contexto de haber sufrido horas antes un accidente ofídico, habiendo recibido el tratamiento inicial especifico en la Pcia. de Chaco».

«Se realizaron estudios complementarios, cardiovasculares y de imágenes, estando compensada y aguardando la evolución clínica, cardiovascular y la relacionada al accidente ofídico«, detallaron. Ahora la titular de la cartera de salud de Chaco se encuentra estable, fuera de peligro y bajo observaciones a la espera de ser dada de alta.

Fuente: El Intransigente