Luciana Geuna siguió los pasos de su compañero Diego Leuco y decidió abandonar el noticiero de El Trece. En medio de un rating muy bajo la periodista dio un paso al costado de Telenoche y en una charla radial contó los detalles de su salida.

“Lo de Diego ya lo sabía antes de irme de vacaciones…fue muy un minuto a minuto, lo íbamos hablando, el día que lo decide obviamente se abría un mundo nuevo, fue un cimbronazo, porque éramos un proyecto, fuimos una dupla, yo siento que los notis guardan eso de la dupla, como una casa con un papá y una mamá y eso es parte del alma de un noticiero y por eso tuve esa búsqueda y ese respeto de que el proyecto es la dupla”, comentó este miércoles Luciana Geuna en diálogo con el programa “Por si las moscas” de La Once diez.

“Son situaciones complejas, no lo niego. Para mí fue un proyecto enorme, fue un lugar al que llegué en mi carrera, me crie viendo Telenoche. Era una situación compleja pero había que tomar decisiones, para mí estaba muy claro, hacer una dupla nueva de una dupla partida no iba”, remarcó Geuna.

La periodista destacó que la decisión le generó miedo pero que se sintió tranquila con el paso que estaba dando en su carrera, “Obviamente me generó miedo, dolor, pero hay que priorizar el hacer frente a algo que sucede de una manera. Estoy muy tranquila en ese sentido con la decisión. Después está cómo construimos algo ahora, supe que Telenoche no iba a ser para siempre, en paralelo mi cabeza busca otros proyectos, otras cosas. Con el canal estuvimos bastante en coincidencia con lo que tengo ganas de hacer y lo que pretende el canal”

Finalmente se refirió al rating, aunque no se quiso explayar en el tema, .”Es un tema para todos los que trabajamos en televisión, pero estoy muy contenta con lo que aprendí e hicimos con Diego”.

Fuente: Infocielo