El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se mostró conforme con las medidas de alivio dispuestas por el Gobierno nacional para paliar el impacto de la sequía sobre la producción agropecuaria: “Son buenas en lo coyuntural”, expresó.

El ministro de Economía, Sergio Massa, había anunciado ayer en conferencia de prensa las medidas dispuestas para los productores afectados, que van desde la refinanciación de deudas a tasas bajas, suspensión del anticipo del impuesto a las Ganancias y nuevas líneas de crédito, entre otras.

“Son medidas importantes, coyunturales, para paliar esta situación inmediata que estamos sufriendo por la sequía, pero no son las medidas que necesita el campo para trabajar más y producir más”, sostuvo este miércoles Pino en declaraciones a Radio Rivadavia.

De ese modo, el titular de la Sociedad Rural hizo alusión a su demanda de bajar las retenciones de todos los productos agroindustriales argentinos a la menos de la mitad. En un documento publicado hace diez días, la entidad consideró posible “reducir en forma proporcional los DEX (derechos de exportación) en un 52% en promedio a todas las posiciones del sector“.

Según el informe difundido, el gasto del Estado nacional realizado para el sostenimiento de los programas dólar soja 1 y 2, sería casi equivalente al costo de disminuir los derechos de exportación de todos los productos.

En la conferencia, tras anunciar todas las medidas dispuestas, Sergio Massa respondió tácitamente a esa solicitud: “Tal vez no es todo lo que pedían, esto es lo que podemos en este momento y entendemos que es contundente en términos de impacto para nuestros productores”.

Por otro lado, Nicolás Pino destacó que las medidas anunciadas están “enmarcadas en las declaraciones de emergencia de las provincias. Es importante que los gobernadores tomen la medida, que hablen con Nación y homologuen las emergencias para que los productores puedan ser sujetos pasibles de las soluciones anunciadas”.

Hasta el momento, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco han declarado la emergencia agropecuaria en su totalidad, mientras que Salta, Córdoba y Buenos Aires lo hicieron de forma parcial, según informó el titular del Palacio de Hacienda. Un universo de 54.000 productores agropecuarios.

Por último, el presidente de la Sociedad Rural remarcó que esta es “la peor sequía” en mucho tiempo, incluso más severa que las de las campañas 2009 y 2018; la cual tendría un impacto económico que calculan entre los US$ 12.000 y US$ 15 mil millones. “Cuando se recorre un poco el país, se observa que es muy generalizada pero además desproporcionada. Llueve bien en un lugar y a los 5 km no llueve nada”, manifestó Pino.

Fuente: Infocielo