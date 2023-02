El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en Ensenada para inaugurar la Central Térmica Ensenada Barragán junto a otros funcionarios locales y nacionales. Al hacer hincapié sobre el aprovechamiento de recursos energéticos, destacó el rol de Vaca Muerta como reservorio central de gas natural y petróleo. En medio de una crisis económica seria, con inflación que no se veía hace 30 años y disparadas del dólar, Fernández deposita sus esperanzas en la región para hacer frente a deudas y demandas sociales.

En primera instancia, durante la conferencia de prensa, remarcó la importancia de la energía en el presente. «Solo el año pasado debimos pagar 5.000 millones de dólares más en el precio de la energía que importamos para no parar el ciclo productivo de Argentina. Porque es cierto que gran parte del gas que aquí se produce va a más de 1.200.000 hogares que lo necesitan. Pero también gran parte de esta producción de gas va a movilizar la industria», introdujo.

Y continuó: «Tuvimos la suerte, en los años de Cristina presidenta, de que YPF pudiera detectar la existencia del yacimiento Vaca Muerta. De tener allí el segundo reservorio de gas no convencional del mundo, de garantizarnos ese gas para todos los argentinos y dar gas a otras regiones del mundo», especificó al echarle un guiño a la gestión kirchnerista anterior.

No obstante, Alberto Fernández puntualizó en el mejoramiento de la producción industrial para hacer viable la explotación de los recursos. Y, por ello, ensalzó a su Gobierno al definirlo como motor desarrollista de, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner. De nada servía tener ese gas si no impulsábamos que alguien lo extraiga. Si no mejorábamos el transporte de ese gas a las regiones del país que lo necesitaban. Incluyendo a los puertos, desde donde puede ser transportado a otros lugares del mundo», indicó.

La posible alianza energética con Brasil

En otro tramo del discurso, el mandatario ahondó en la relación comercial con su par brasileño Lula da Silva. Brasil le vende electricidad a la Argentina al día de hoy, de manera tal que, si el país desarrolla la extracción de gas, podrían ser capaces de intercambiar y exportar. La oportunidad crece al verse disminuidas las reservas energéticas de Bolivia.

«Nosotros podemos reemplazar ese gas que Bolivia hoy no tiene con el gas nuestro. Y para hacerlo hacía falta llevar adelante ese gasoducto, que vamos a terminar el 20 de junio o el 9 de julio. Tendremos dado el primer paso para la redistribución del gas a toda la Argentina» explicó. La idea también es darle gas a Brasil desde Santa Fe, a Chile y, más adelante, a Europa.

La indirecta de Alberto Fernández a la Corte Suprema

El jefe de Estado también subrayó la importancia de la igualdad de condiciones para todos los argentinos, en medio de la disputa con la Corte Suprema. Indirectamente, lanzó una crítica, aunque no mencionó a nadie en específico. «Tenemos una gran oportunidad de ser una Argentina más igualitaria, porque la verdad que de eso se trata la justicia social, que todos tengan las mismas condiciones de progreso, que hoy no existen«, expresó.

«Nosotros tuvimos una utopía, que era democracia para siempre. Y creo que la utopía la hemos cumplido, porque la democracia más allá de sus debilidades y controversias permitió que la Argentina pudiera avanzar y progresar. Sin embargo, no tenemos la igualdad que queremos. Con lo cual yo les propongo poner otra utopía para adelante, la de la igualdad. Hagamos de esa utopía una realidad. Y el principio es romper dogmas inútiles«.

«No es verdad que el sector privado no le preocupan estas cosas y que no es verdad que todo lo tenga que hacer el Estado, porque el Estado a veces todo no lo puede. Y sí es verdad que la nave insignia del Estado, que se llama YPF, puede unirse al sector privado y generar estas obras.En estas obras se cayeron todos los dogmas, apareció la realidad y las necesidades. Y lo que estamos llamados a hacer los que hacemos política es leer la realidad adecuadamente y cumplir con las necesidades de la gente, porque nos enseñó Eva que ‘si hay una necesidad, hay un derecho’», cerró.

