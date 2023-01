Un hombre fue filmado mientras manejaba con un nene pequeñosobre las piernas en plena autopista Riccheri y en la avenida General Paz. Las imágenes fueron grabadas por otro conductor que intentó advertirle sobre la peligrosidad de la situación, pero el protagonista del video no lo escuchó.

Recientemente, se conoció la noticia de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir del hombre, imposibilitándolo a moverse por la ciudad con un vehículo.

Según el testigo que denunció el hecho, “el conductor iba a más de 100 kilómetros por hora”, no tenía puesto cinturón de seguridad y llevaba encima a su hijo menor de edad, pegado al volante. Además, contó que intentó comunicarse con el hombre que conducía un auto BMW 320 negro. “Vimos al chiquito manejando, bajé la ventana para decirle algo y no me dio bola”, relató a TN.

Así llevaba el hombre al pequeño nene en su BMW negro. (Foto: Captura de video).

Ante esta situación, la ANSV, organismo del Ministerio de Transporte, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, decidió inhabilitar al conductor, quien deberá ser sometido a una reevaluación psicofísica que determine si es apto o no para manejar un vehículo en la vía pública sin poner en riesgo a otras personas.

“Esta sucesión de hechos en la que papás ponen frente al volante a nenes nos tiene que hacer reaccionar a todos”, sostuvo Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV, mientras llamó a que las personas no “permanezcan pasivas” ante estas situaciones. “No es un rito de iniciación ni una cosa de varones, es una locura que le puede costar la vida a un chico. No duden en denunciarlo”, agregó.

En este sentido, la ANSV llamó a que aquellas personas que presencien un hecho de violencia vial la graben y lo denuncien a través de la línea de WhatsApp 011-6207-0590, las redes sociales de la ANSV o el correo electrónico comunicacion@seguridadvial.gob.ar.

“Dale boludo, llevalo derecho”: un padre obligó a su hijo de 7 años a manejar en una autopista y lo grabó

No es el primer caso de imprudencia al volante que ocurre en el año. De hecho, hace dos semanas un hombre obligó a su hijo de 7 años a manejar en la autopista Ezeiza-Cañuelas del conurbano bonaerense y lo filmó con su propio celular.

Un hombre obligó a su hijo a manejar por la autopista Ezeiza-Cañuelas. (Foto: captura de video).

A diferencia de este video, en aquella oportunidad el conductor le cedió completamente el volante al nene y se sentó en el asiento del copiloto. El menor quedó manejando solo, sentado casi al borde del asiento y sin cinturón de seguridad.

Fuente: TN