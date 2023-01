Los Nocheros cancelaron todos los recitales que tenían programados para el mes de enero porque Moro, la esposa de Mario Teruel y madre de Álvaro, se encuentra internada en coma farmacológico, con cuidados intensivos y pronóstico reservado.

El comunicado lo difundieron a través de las redes sociales oficiales de la banda salteña y el mismo expresa: “Ante esta delicada situación, hemos decidido acompañar a la familia y, de común acuerdo con todos los festivales, suspenderemos los shows previstos para el mes de enero”.

Según informaron en su cuenta de Instagram, Moro sufrió graves complicaciones de salud el pasado domingo “debido a dos aneurismas cerebrales” por los que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente este lunes por la madrugada. “Les pedimos a todos que nos acompañen con su fuerza, buena energía y oraciones para que se recupere de la mejor manera”, escribieron Los Nocheros.

En sus redes sociales, la banda explicó el por qué de la suspensión de sus shows de enero. (Foto: Instagram / losnocherosofic).

Por último, transmitieron un mensaje de esperanza y su deseo de volver a subirse a un escenario. “Esperamos que podamos volver pronto a reunirnos con ustedes para compartir nuestra música”, cerraron en su comunicado que acumuló varios comentarios de apoyo hacia la banda oriunda de Salta.

También, hicieron mención a los festivales en los cuales tenían programados los shows que debieron suspender, y les agradecieron por su “comprensión” en medio de esta circunstancia. Las próximas fechas de Los Nocheros iban a ser en el 63° Festival Nacional de Folklore de Cosquín (Córdoba), la Fiesta Nacional Santa María la Reina del Yokavil (Catamarca) y la Fiesta Nacional Calle Angosta (San Luis).

Kike Teruel anunció su despedida de Los Nocheros: “Mi misión como cantor está terminada”

El cantante Kike Teruel confirmó que dejará Los Nocheros, la banda de folklore de la cual es uno de los miembros fundadores. “Me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así, pero estoy en una excelente relación con los chicos”, indicó en un vivo de Instagram. Además, aclaró que acompañará a sus compañeros hasta abril, cuando terminen con las presentaciones que tienen pautadas.Play VideoMirá parte del video con el que Kike Teruel anunció que se despide de Los Nocheros. (Foto: Instagram / teruelkike)

Durante la transmisión, el salteño remarcó que su partida no está vinculada a un proyecto individual sino que se trata de un punto final para su carrera artística: “No voy a seguir como solista. No voy a seguir cantando, no me voy para hacer una carrera paralela en absoluto. ¿Qué voy a hacer? No sé, pero sentí que era el momento: estaba sin ideas para el grupo y hace rato ya me quería ir. Era como jugar en un equipo y dar pases en vez de ir al frente”.

Y agregó: “Me encanta cantar, pero no lo voy a hacer como carrera profesional porque esto es muy demandante y hay que estar preparado y atento a muchas situaciones que el canto requiere hoy. Conozco muy bien mis limitaciones vocales: mi voz se hizo para Los Nocheros”.

Teruel, que les comunicó esta decisión hace más de tres meses a Rubén Ehizaguirre, Mario Teruel y Álvaro Teruel, siente que se terminó su “misión” de cantar. Sin embargo, se ilusionó con recuperar la inspiración y regalarles una futura composición a quienes fueron sus compañeros de ruta durante más de tres décadas.

Quién ocupará el lugar de Kike Teruel en Los Nocheros

A diferencia de su salida en 2014, cuando debió tomarse “un año sabático” por problemas de salud, Kike Teruel esta vez no está pensando en un retorno. Por otra parte, indicó que no está seguro si será reemplazado

“¿Si alguien me va a reemplazar? No tengo idea de qué van a hacer los chicos. Es una decisión de ellos, que la deben estar meditando para ver cómo siguen, porque esta decisión no es de ayer. Tampoco hay ninguna especulación sobre si vuelvo; no hay nada de eso, los seres humanos somos tan estructurados que creemos que las cosas tienen que estar bien o mal o que hay otra cosa para hacer”, manifestó.

