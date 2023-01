Se vivieron momentos de tensión al finalizar otra audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Los familiares de los rugbiers imputados tuvieron que salir rodeados por un cordón policial.Redacción Vía PaísMiércoles, 18 de enero de 202319:02 hs

La última audiencia antes de los alegatos del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes el 18 de enero de 2020, terminó en disturbios y los padres de los rugbiers acusados, que asistieron a la jornada de este miércoles, tuvieron que salir rodeados por un cordón policial.

El sufrimiento de la familia Báez Sosa y su pedido de justicia por Fernando. Foto: La Nación / Ignacio Sanchez

“Asesinos”, fue lo que le gritaban decenas de manifestantes a los familiares de los imputados. María Paula Cinalli -mamá de Blas Cinalli- y María Cinalli -mamá de Ciro y Luciano Pertossi- fueron las primeras en atravesar las puertas de los Tribunales bajo agravios. Detrás de ellas iba, con la cabeza gacha, Mauro Pertossi -padre de los hermanos- y, más atrás, los padres de Matías Benicelli y el papá de Ayrton Viollaz.

La madre de Cinalli, quien sufre una enfermedad que le provocó la parálisis facial, rompió en llanto. “Criaron monstruos”, fue lo que le gritaron a los padres de Matías Benicelli y de Luciano y Ciro Pertossi, que se subieron a un auto escoltados por efectivos policiales.

Minutos después, voló un bidón de plástico que cayó contra el parabrisas del vehículo de las hermanas Cinalli.Play Video

QUÉ DECLARÓ LUCAS PERTOSSI

Lucas Pertossi y Blas Cinalli, dos de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, rompieron el silencio en el Tribunal Oral en lo Criminal 1. El primero en hablar fue Pertossi, primo de Luciano -el primer rugbier que habló durante el juicio- y Ciro.

Este miércoles, el imputado aseguró que “en ningún momento” tuvo “intención de matar a nadie” y que no le pegó a la víctima, tras pedir declarar en el marco del juicio por el crimen, que se lleva adelante en la ciudad de Dolores.

Lucas Pertossi pidió declarar en el juicio por Fernando Báez Sosa: “No hubo un plan para matar a nadie”.

“Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie”, aseveró.

EN EL JUICIO. La fiscalía determinó que grabó con su celular la secuencia del ataque, desde que fueron expulsados del boliche hasta que él mismo dejó de grabarla golpiza para agredir a un amigo de Fernando.

Un testigo declaró que, semanas antes del asesinato en Villa Gesell, el acusado lo golpeó y lo amenazó con matarlo y robarle la moto en la ciudad de Zárate.

En el grupo de WhatsApp que tenían los diez rugbiers, Lucas mandó después del ataque un audio que decía: “Estoy acá donde está el pibe y están todos a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia… caducó”

QUÉ DECLARÓ BLAS CINALLI

Luego habló Cinalli, quien apunto que “todo lo que pasó fue una tragedia terrible”, que “no hubo ningún plan” y que “en ningún momento” le pegó a la víctima, al solicitar declarar en el juicio que se lleva adelante en la ciudad de Dolores.

“Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol”, apuntó.

El cuerpo de Fernando tenía ADN de Blas Cinalli, el rugbier que presumió por chat el asesinato.

EN EL JUICIO. Peritos determinaron que Fernando tenía ADN de Cinalli en las uñas. En el requerimiento para la elevación a juicio se constató que “golpea a unos sujetos que se encuentran en el piso”.

Según la imputación, “existen sendos elementos probatorios” para atribuirle “una participación criminal esencial en la comisión del hecho” y como “agresor directo de Fernando”.

Fuente: Viapais