Lizy Tagliani está más cerca que nunca de celebrar su casamiento e hizo una divertida confesión sobre su vestido de novia. En año pasado, la integrante de Telefe se comprometió con Sebastián Nebot y el 23 de marzo finalmente celebrarán su amor con festejo especial.

En un reportaje reciente con «LAM», la artista contó que todo está encaminado para el gran momento y lanzó una humorada en torno a su vestuario: «Cuando fui a probarme los vestidos para año nuevo, con el blanco me sentía una sucursal de electrodomésticos, pasé por todos, cada vestido era un electrodoméstico diferente».

Acto seguido, Lizy Tagliani aclaró: «Me gusta igual, es divertido. Ya esta todo listo para el casamiento, todo armado. Una amiga mía me ayudó, me regaló todo, yo iba a hacerlo como tramite nada as y después irme a comer un asado a mi casa con algunas personas y ella me dijo que no podía ser, que alguien que se casaba tenía que hacer una fiesta».

«No me estreso para nada con todo esto, porque la verdad no me preocupa para nada. Yo les dije, para mi mientras haya chupi, alcohol y buena música, para mi ya esta bien. El resto es después, obvio que un poco en los detalles estoy y se los mando a Mirtha, que es una de las madrinas, la otra también se llama Mirtha pero es mi suegra», añadió posteriormente sobre los prerativos.

A modo de cierre, la integrante de Telefe contó cómo la está aconsejando Mirtha Legrand con algunos detalles del evento: «Yo les voy mandando a ellas que se que son muy coquetas, mis amigas me van mostrando ramos y centros de mesa y yo se los mando a ver que color le gusta mas y todo eso porque se que les encanta, y además para hacerla participar. En la lista de invitados no quiero ni pensar. Yo creo que voy a mandar una invitación a toda mi lista telefónica y después ir sacando y el que salga salga y el resto entenderán».

Fuente: El Intransigente