Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Frente Patria Grande, planteó una serie de definiciones de cara a las próximas elecciones y aseguró que si le toca ser candidato, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “lo va a apoyar“. Además, señaló que debido al contexto el Frente de Todos debe dejar de lado las disputas internas.

El líder social encabezó la 12º Caravana por el Día de Lucha por la tierra y la vivienda digna en la ciudad de Mar del Plata, donde manifestó que uno de los candidatos que prefiere dentro de la coalición es Eduardo “Wado” De Pedro, actual ministro del Interior. “Me gusta mucho Wado, pero si no se animan, si pactan una formula dónde las diferencias de la coalición se licuen en un candidato de centro-conservador, no les quepa la menor duda que nos vamos a presentar nosotros“, afirmó.

“Y si me toca a mí agarrarlo, si me toca ser candidato, yo sé que Cristina a su modo nos va a apoyar. Lo sé porque es mi compañera y es mi amiga aunque no pensemos igual en la mitad de las cosas”, continuó.

En ese sentido, lanzó una serie de críticas al presidente Alberto Fernández, donde expresó la “decepción” por lo que considera una gestión fallida. “Tenemos un gigantesco dolor de que el hombre que pusimos en la Casa Rosada nos ilusionó con que iba a empezar por los últimos y hoy tenemos más pobres que en 2019“.

“Seguramente no pudo, no supo, tuvo circunstancias adversas o lo asesoraron mal: porque Alberto no es un mal hombre y tampoco le toco el mejor momento histórico; pero acá las cosas se miden por resultados y los resultados no están. Hoy no hay mucho que festejar”, añadió tajante.

Por otro lado, Grabois apuntó contra el jefe de Estado por la situación judicial de la dirigente de “Túpac Amaru”, Milagro Sala. “Estamos los que decimos sí a su indulto, porque se dijo mucho en campaña que era una presa política pero a la hora de los bifes nadie pone la firma“.

En este punto, enumeró una serie de hechos que su movimiento apoya y que determinó que no se llevaron a cabo por falta de voluntad. “Le decimos sí a la recuperación de Vicentin, sí a la reforma judicial integral, sí a una política implacable de tierra, techo y trabajo para todos, sí al salario universal, al aumento general de salarios con suma fija o paritarias pero basta de trabajadores en blanco pobres; y a una empresa nacional del litio”, mencionó.

Programa político y debate interno

En otro tramo de su discurso, el referente de Patria Grande contó que mantuvo una importante conversación con Alberto Fernández y llamó a ser “muy cuidadosos con el debate interno”. Por eso, sostuvo que el debate en el Frente de Todos “no puede estar signado por agravios, se los digo yo, que no tengo los mejores modales”.

“Ni guerras internas ni operaciones de prensa, pensar diez veces antes hablar sobre otro integrante; el debate interno debe estar signado por la diferenciación de ideas”, pidió Grabois.

Además, puntualizó que la “única doctrina original argentina que se inventó” es el Justicialismo pero “también esa palabra fue tan bastardeada…”. En consecuencia, dijo que el programa debe apuntar a cuatro condiciones: “Volver a Perón: Plan Quinquenal, representación política sectorial, organizaciones libres del pueblo y autoridad política”.

“Queremos una moneda común latinoamericana, un mercado central latinoamericano, un banco del desarrollo, un pasaporte común… no es castro- chavismo, aunque sí el gran compañero Hugo Chávez tuvo esta visión; es básicamente lo que hizo la unión europea”, indicó.

Por último, lanzó un mensaje a la oposición y subrayó: “A los macristas los podemos derrotar; a la internacional de las armas que representa Patricia Bullrich -presidenta del PRO- y al microtirano Gerardo Morales -gobernador de Jujuy- no les permitamos que la jueguen de rudos y renovadores; son cobardes y tienen olor a naftalina“.

“En Brasil los bolsonaristas intentaron derrocar a Lula, en Perú una dictadura asesina a nuestros hermanos campesinos y acá vivimos la proscripción de la principal dirigente del movimiento nacional y popular, Cristina Fernandez. Le pusieron el arma en la cabeza y la condenaron un grupo de jugadores de fútbol del equipo de (Mauricio) Macri”, concluyó.

Fuente: EL PERFIL