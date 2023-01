Hoy, 15 de enero se cumplen 94 años del nacimiento de Martin Luther King Jr., un líder del Movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos de las décadas de 1950 y 1960. Se destacó por luchar por la igualdad racial utilizando la no violencia como táctica.

Fue Premio Nobel de la Paz 1964, conviertiéndose en el galardonado más joven como reconocimiento a su lucha no violenta en contra de los prejuicios raciales.

Martin Luther King Jr. fue uno de los líderes del movimiento de los derechos civiles, su enfoque se centraba en el “amor radical” y la lucha por la igualdad racial y la eliminación de la discriminación racial a través de métodos pacíficos y no violentos. King creía que el amor y la compasión eran fundamentales para superar la discriminación y el odio, y que la violencia solo perpetuaba el ciclo de violencia y opresión.



La no violencia fue una estrategia clave en la lucha por los derechos civiles, utilizada tanto por King como por otros líderes y organizaciones del Movimiento. King se inspiró en las enseñanzas de Mahatma Gandhi, quien utilizó la no violencia como medio para lograr la independencia de la India del dominio británico. La no violencia se convirtió en una forma de resistencia activa en la lucha contra la discriminación racial y la desigualdad, y se utilizó en acciones como desfiles, marchas y sentadas pacíficas, desobediencia civil y boicots económicos.

En su famoso discurso “I Have a Dream” (Tengo un Sueño), King decía: “No podemos odiar a nuestros opresores, no podemos odiar a aquellos que nos oprimen. Tenemos que aprender a amar a nuestros opresores, tenemos que aprender a amar a aquellos que nos odian”. Martin Luther King Jr. creía que este amor radical era la clave para lograr un cambio real en la sociedad y alcanzar la verdadera igualdad y justicia para todos. El concepto de no violencia para King iba más allá de la ausencia de violencia física en la lucha, también implicaba la ausencia de odio y/o deseo de venganza.

El 4 de abril de 1968 a las 18 horas y un minuto, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis, Tennessee. Sus últimas palabras en ese balcón fueron dirigidas al músico Ben Branch, quien iba a actuar esa noche durante una reunión pública a la que asistiría Martin Luther:

«Ben, prepárate para tocar Precious Lord, Take My Hand (Señor, toma mi mano) en la reunión de esta noche. Tócala de la manera más hermosa.»

Sus amigos, que estaban dentro de la habitación, al oír los disparos corrieron hacia el balcón donde encontraron a Luther King con un bala en la garganta. Tenía sólo 39 años.

A pesar de que King es conocido principalmente por su lucha contra la discriminación racial, también fue un defensor apasionado de la igualdad económica y social, y un crítico feroz de la guerra y la pobreza. Martin Luther King luchó por un cambio radical en la sociedad estadounidense que trascendía los derechos civiles.

En 1986, el Congreso de los Estados Unidos designó el tercer lunes de enero como el Día de Martin Luther King Jr. Para honrar su legado, muchas personas participan en voluntariado y servicio comunitario en honor a King, se realizan desfiles y marchas en su memoria.

Algunas de las más inspiradoras frases de Martin Luther King Jr.

«Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas».

«La oscuridad no puede deshacer la oscuridad; únicamente la luz puede hacerlo. El odio nunca puede terminar el odio; únicamente el amor puede hacerlo».

«Nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien».

«Todo trabajo que enaltece la humanidad tiene dignidad e importancia y debe emprenderse con excelencia esmerada».

«La injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados».

