El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este jueves el índice de inflación de diciembre último (5,1%), y, en efecto, el acumulado de todo 2022 (94,8%). Ante ello, el diputado nacional y economista Javier Milei apuntó contra “los políticos ladrones y sus economistas” que sostienen “que es bueno tener un Banco Central”. Asimismo, denunció que el gobierno del Frente de Todos, “con aval de Juntos por el Cambio”, “se robó 15% del Producto Bruto Interno (PBI)”.

La inflación de diciembre y de todo 2022

La inflación de diciembre llegó al 5,1%, respecto del mes previo, y en todo 2022 alcanzó al 94,8%, la variación más alta de las últimas tres décadas y por encima de la estimación del Gobierno, informó el Indec. El costo de vida acumulado de 2022 fue el más alto desde 1991, cuando llegó al 84%, año en que el menemismo lanzó la ley y el Plan de Convertibilidad. Ello provocó una drástica reducción respecto a la inflación del 1.343,9% de 1990 y del 4.923,5% 1989.

El descargo de Javier Milei

Frente a los números correspondientes al último mes del año pasado, Milei no tuvo filtro y achacó responsabilidades a la “casta” política. “INFLACIÓN = DELITO”, tituló el libertario. Y tras detallar el 94,8% de inflación anual, disparó: “Vengan los políticos ladrones y sus economistas a sueldo a defender que es bueno tener un BCRA. Lo único que quieren es seguir robando ya que este gobierno (con aval de JxK) se robó 15% del PBI con emisión en los últimos tres años”.

“La inflación es una falsificación que a la postre culmina en una estafa”, advirtió el diputado nacional. Y ahondó: “Es más, la misma tiene lugar en el propio momento en que se emite dinero (momento en que se infla la cantidad de dinero) y dada la pérdida de valor que ello acarrea para el mismo se perfecciona la estafa”. “Por efecto Hume-Cantillon sabemos que los máximos beneficiarios son los que reciben primero el dinero (obvio, los políticos ladrones)”, puntualizó.

En tanto, “los que lo reciben (el dinero) últimos los más perjudicados, aquellos que están al final del proceso, los trabajadores, de ahí un perjuicio 30 veces mayor”. Seguidamente, Milei planteó: “Al mismo tiempo, la inflación no se da de modo homogéneo, ya que dados los distintos agentes, preferencias y bienes el dinero no es neutral. Por ende, ello afecta la distribución, el ahorro, la tasa natural y la inversión, de ahí que se castigue a la acumulación de capital…”.

“Y al castigarse la acumulación de capital no sólo que la productividad es menor (menos salarios y peor nivel de vida) sino que además no se crean puestos de trabajo nuevos, que ante la mayor población genera caída de los salarios reales adicionales”, desarrollo. A lo que sentenció: “BASTA POLÍTICOS DE ARRUINARNOS”, en alusión no solamente a la coalición gobernante, sino también a Juntos por el Cambio, principal espacio opositor.

“Obviamente, los oscuros ‘bien’ pensantes te van a hablar del facilismo de eliminar el BCRA. No sólo que se trata de verdaderos ignorantes en la materia que sólo recurren a falacias sino que además son parte de la casta política chorra (como políticos y/o técnicos). SON CHORROS”, concluyó el líder de La Libertad Avanza, quien volvió a proponer, como en su momento, “volar” el Banco Central de la República Argentina.

Fuente: El Intransigente