El día de ayer, en la ciudad de Mar del Plata, empezaron a aparecer carteles con una enigmática campaña política. Su contenido solo dice «Juan XXIII» y lleva el sello de la agrupación peronista del sindicato de bancarios «La Rucci» en una de las esquinas inferiores. Aunque con el paso de las horas se fue confirmando la autoría intelectual del jefe de Gabinete Juan Manzur, primero se generó confusión por el anonimato del mensaje. Se barajaron algunos nombres, como el del dirigente Juan Grabois y el del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

Según LN+, los planes de Manzur son regresar en febrero a Tucumán para postularse a vicegobernador. Pero, ahora, su verdadero objetivo sería competir en la elección nacional. En medio de la incertidumbre por quién se postulará para el Frente de Todos o el peronismo, los afiches generan un panorama más claro y, a la vez, más incierto. El ex gobernador tucumano no había dado indicios de una candidatura, aunque sí de renuncia en su actual cargo.

¿Cuál es el verdadero?

Las redes sociales empezaron a decir que el referente social Juan Grabois era el autor de los carteles que aparecieron en Buenos Aires. No obstante, el propio dirigente desmintió el rumor: «Recibí un montón de mensajes pero juro que no sé quién pegó los carteles. Sobre candidaturas charlamos más adelante, pero que nos sirva para recordar algunas lecciones de aquel gran humanista», mencionó.

Incluso citó un fragmento del ex papa Juan XXIII (1881-1963) que podría leerse desde varios sentidos. Se debe tener en cuenta que hace poco protagonizó una protesta en las inmediaciones del magnate Joe Lewis, en Lago Escondido. «El derecho de todo hombre a usar de los bienes materiales para su decoroso sustento tiene que ser estimado como superior a cualquier otro derecho de contenido económico y, por consiguiente, superior también al derecho de propiedad privada» (Encíclica Mater et Magistra 43)», citó Grabois.

En el caso de Córdoba, se nombró también a Juan Schiaretti como posible dueño de la campaña electoral. Sin embargo, la opción no tuvo tanta repercusión como sí su tocayo. El rumor se da también por el interés del mandatario provincial de postularse como candidato a presidente, quien podría aliarse con el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey. Por su parte, aún no dijo ni confirmó nada.

La campaña de Juan Manzur que no se vio venir

Carlos Cisneros, titular de «La Rucci», ya había dado indicios de una separación sutil de Juan Manzur con el equipo de Alberto Fernández. El sindicalista, quien dirige la Asociación Bancaria junto a Sergio Palazzo, uno de los brazos de Cristina Kirchner, ya había elogiado al jefe de Gabinete y criticado al presidente.

“Creo que la experiencia de Manzur como jefe de Gabinete fue desaprovechada por el presidente. Fue vicegobernador, gobernador, ministro de salud, secretario de Salud de La Matanza con Alberto Balestrini, no de cualquier distrito”, elogió Cisneros en octubre durante una entrevista en radio Zónica que recuperó LN+. «Manzur es una persona de diálogo, pero parece que a un sector del PJ porteño le dio celos la incursión de Manzur y se fue relegando. Esto es culpa del Presidente. Cuando sos presidente tenés que tomar decisiones”, agregó.

Fuente: El Intransigente