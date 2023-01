El diputado nacional liberal Javier Milei y los principales referentes de la derecha argentina optaron este domingo por el silencio tras los sucesos protagonizados en Brasil por seguidores de Jair Bolsonaro, quienes tomaron las sedes de los Poderes para pedir golpe contra Lula da Silva.

El economista no presentó declaraciones al respecto, pero difundió en su cuenta de Twitter un retuit de La Derecha Diario: “Estallan protestas en Brasilia contra Lula: Manifestantes de derecha tomaron el edificio del Congreso”.

Los graves incidentes ocurridos este domingo en Brasil tuvieron una repercusión inmediata en redes sociales. Las publicaciones de los principales dirigentes argentinos fueron disímiles, ya que abarcaron desde mensajes de solidaridad hacia Lula da Silva (como expresión de apoyo hacia la democracia y las instituciones) hasta la sugestiva actitud reservada de otros políticos, que por el momento no se pronunciaron abiertamente.

Twitter / @JMilei

“Manifestantes de derecha irrumpen en el edificio del Congreso de Brasil en una masiva protesta reclamando que frenen las medidas dictatoriales de Lula“, sugiere otro de los polémicos retuits que publicó el referente liberal.

Si bien Alberto Fernández defendió a Lula da Silva ante “los fantasmas golpistas que la derecha promueve” y Horacio Rodríguez Larreta remarcó su “profunda preocupación por el asalto a las instituciones de la democracia en Brasil”, otros políticos optaron por no manifestar inmediatamente su análisis de los graves acontecimientos.

“Silencios” y polémicas en Twitter

Uno de los referentes cuyo silencio llamó la atención fue el de Elisa Carrió, quien este domingo optó por una actitud reservada y no dio a conocer su posición frente a los hechos.

Por su parte, María Eugenia Vidal aprovechó para criticar al mandatario Alberto Fernández, quien durante la jornada se había solidarizado con Lula da Silva tras repudiar “los fantasmas golpistas que la derecha promueve”.

“Un Presidente que decidió atropellar el Poder Judicial no tiene autoridad para acusar de golpista a nadie. La República se defiende siempre, no a conveniencia”, consideró la ex gobernadora bonaerense.

En idéntica dirección se expresó Patricia Bullrich, quien también le dedicó un mensaje al Presidente en sus redes: “Demócratas con otros países y autoritarios aquí”.

“Aquí quieren tomar la Corte Suprema de Justicia y destruir al Congreso con 14 toneladas de piedras. El día que retire el pedido de juicio político a la Corte, puede opinar sobre lo que sucede en Brasil“, señaló la presidenta del PRO.

Fuente: ELPERFIL