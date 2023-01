El año 2023 no arrancó tranquilo. Es que en paralelo al escándalo por la filtración de los supuestos chats del ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y el anuncio del juicio político a la Corte Suprema, hubo un hecho de menor resonancia pero igual de trascendente. Clarín y La Nación publicaron una serie de artículos en los que denunciaron la supuesta existencia de una “mesa militar de espionaje“ en la AFI y su interventor, Agustín Rossi, dijo que denunciará el hecho.

El funcionario sostuvo durante la noche del martes 3 de enero que este miércoles presentará en la Justicia una denuncia penal por violación a la Ley de Inteligencia contra los periodistas Daniel Santoro y Joaquín Morales Solá y los medios mencionados antes. Es porque son quienes escribieron artículos que daban cuenta de la existencia de un entramado en el que también vinculaban al ex titular del Ejército César Milani.

Agustín Rossi negó que haya una “mesa militar de espionaje” en la AFI

“Recién vengo de la AFI y firmé la denuncia. Estamos denunciando a (Joaquín) Morales Solá, a (Daniel) Santoro, a La Nación y Clarín por publicar nombres de agentes de inteligencia, parte de la estructura y funciones de la AFI y la respuesta que la AFI le dio a la Comisión Bicameral, protegidas y que no pueden ser difundidas arbitrariamente“, dijo Rossi en diálogo con Pablo Duggan en Desafío 2023 (C5N).

El primer artículo publicado a comienzos de la semana daba cuenta de un pedido de informes que había presentado Juntos por el Cambio para confirmar la existencia de una supuesta “mesa militar” dentro del organismo de inteligencia dedicada a hacer tareas de espionaje. También que en ese marco habría intervención de asesores ligados a Milani y la supuesta existencia de un enlace con empresas de telefonía para hacer escuchas ilegales.

De acuerdo a lo que contó Rossi y habían sostenido las publicaciones, ese pedido del bloque opositor fue elevado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso, a cargo del diputado Leopoldo Moreau. Este, a su vez, le envió el pedido de informes a la AFI luego de analizarlo y desde ahí respondieron “antes de navidad”.

Por qué denuncia a periodistas

Para el interventor de la AFI, la respuesta de ese informe fue replicada en los artículos publicados esta semana y eso es algo que está prohibido por ley. Por eso denunció públicamente una “operación” en su contra y en contra del organismo que maneja desde hace varios meses tras la salida de Cristina Caamaño.

“Morales Solá desde La Nación y Santoro desde Clarín se tiraron sobre la granada y empezaron a hacer un ataque a la AFI y a mi persona. Las respuestas del informe están protegidas por la Ley de Inteligencia”, insistió el funcionario.

Rossi apuntó a periodistas por difundir información protegida por ley.

En ese momento arrancó un intercambio con el periodista Pablo Duggan que le reprochaba por qué no denunciaba al bloque que filtró el documento a la prensa en vez de a los periodistas que publicaron la información y que la denuncia en sí podría dar lugar a una interpretación de ataque a la libertad de expresión.

Ahí, Rossi respondió que los periodistas deberían saber que estaban publicando información protegida.

“Me llega un requerimiento previo a navidad, trabajo para que los legisladores tengan la respuesta lo más rápido posible y se la dan al periodismo. La responsabilidad la tiene el periodista también porque tiene que saber que lo que publica está protegido por una ley”, manifestó.

La respuesta de Joaquín Morales Solá

Consultado por PERFIL por la denuncia que Agustín Rossi realizó en su contra, el periodista de La Nación y conductor de Desde el llano (TN), declaró: “No voy a hablar hasta conocer la denuncia“.

Joaquín Morales Solá

Negó la existencia de la supuesta “mesa militar”

Ya el lunes Rossi había salido por radio a desmentir la existencia de la supuesta “mesa militar de espionaje” durante una entrevista en Futurock.

“La nota la hace el periodista con el pedido de informes y no toma en cuenta la respuesta. La respuesta fue hecha la semana pasada. Antes de que finalice el año, y antes de que salgan a la luz los segundos chats de (el ministro de Seguridad porteño, Marcelo) D’alessandro”, había deslizado aunque ahora anunció que irá contra los periodistas en el plano judicial.

“La falacia del periodista es construir una nota sobre el pedido de informes sin la respuesta”, sostuvo.El funcionario a cargo de la intervención de la AFI negó los supuestos expresados en el planteo al decir que “es una falacia absoluta, no existe”.

“Voy a contestar en términos generales, porque la Ley de Inteligencia me impide dar detalles. En términos generales es una falacia absoluta, no existe ningún tipo de mesa. No está dentro de la incumbencia de la AFI”, manifestó Rossi.

A su vez, consultado sobre la supuesta intervención de Milani, dijo que “personalmente no lo veo desde el día en que renunció como jefe del Ejército, en mayo del 2015″.

