Siempre dispuesta a enfrentar nuevos desafíos. De esta manera es como se muestra Juana Repetto, la hija de la bailarina y coreógrafa Reina Reech y del conductor Nicolás Repetto. Esta vez, fue noticia por lo que decidió contar en sus redes sociales, sobre sus vacaciones a solas con sus dos hijos, Toribio y Belisario.

«LO LOGRAMOS. Nunca me había animado a viajar SOLA, si quiera sin hijos. Con Toro tampoco me atreví a viajar de a dos, me daba pánico. Sebi me animó y pude atreverme a viajar en avión sola con Toro, pero siempre hacia un destino donde me esperara él, mi vieja o amigos con quien conviviríamos. Pero este año que Sebi tuvo que viajar para las fiestas, sentí que tenía que dar el paso», comenzó asegurando.

«Mi amiga del alma @epuggioni con su familia a la que amo y es parte de la mía, mis amigos @flekinio y @veronica__passaglia también venían para estos pagos y me insistieron, nuestros hijos se aman así que para ellos era planazo y me convencieron. Busqué un hotel que sentí que me iba a resultar práctico con los chicos y me vine. Todo nuevo y muy hermoso», reveló.

Sin rodeos, Juana Repetto reveló lo que tuvo que enfrentar en medio del viaje. «Logré organizarme perfecto con los bartulos playeros y pileteros, toallas, protector x 2, antiparras para uno y flotador para otro, cambios de ropa UV, juguetes, buzo, etcétera… ¿Cómo HAGO? No sé, pero fluyo bárbaro. ¿Cómo bajo a los dos dormidos del auto? ¿Cómo los corro en la playa a uno para un lado y el otro para el otro? Etcétera. ¡PUDE TODO! Nos intoxicamos, Toro una tarde vomitando, yo todo el 31 a partir de las 00:15 vomitando. ¡ME ASUSTÉ!», aclaró.

«Tuve que frenar el auto con los dos para vomitar camino a casa y seguí así toda la madrugada. Temblaba, débil, dándole teta a Beli en el medio, no podía dormir, seguía vomitando, estaba mareada y asustada. ¿Si me pasa algo quÉ hago? ¿Qué hacen solos? ¡TODO FLUYÓ! No importó. Por suerte fue solo una noche y estamos bárbaros, nada opacó todo lo que nos trajo este viaje tan hermoso. Que a mí personalmente me hizo sentir mucho más poderosa y segura de mi como mujer y cómo madre», sostuvo.

«Conecte con ellos desde un lugar diferente, somos un GRAN equipo y tengo al mejor hijo mayor que se pueda tener, por iniciativa propia dándome una mano con tanto amor… Estoy FELIZ de haber dado el salto y empezar el 2023 largando toda la merda (literalmente) Aguante atreverse a enfrentar los miedos, aguanten los amigos y parejas que te alientan a hacerlo, aguanten los hijos y aguante disfrutar la vida.

Feliz año para todos y 2023… poniéndome desafíos desde los primeros 15 minutos y demostrándome que puedo con ellos desde el día 1″, sentenció Juana Repetto, feliz por lo que lograron.

Fuente: El Intransigente