La empresa energética que abastece gran parte del conurbano bonaerense sur y también a diferentes barrios de la Capital Federal, EDESUR, volvió a quedar en la mira de los usuarios y del Gobierno Nacional luego del importante apagón que se produjo durante la noche de año nuevo en varios barrios porteños.

A raíz de las numerosas fallas en el servicio, el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Walter Martello, reveló en una entrevista que “es posible que la mayoría de las acciones las compre el Estado”. De esa manera, la administración de la empresa dejaría de estar en manos de un consorcio y pasaría a ser estatal.

No es el primer organismo que apunta a la empresa concesionaria del tendido eléctrico que abastece alrededor de 2,5 millones de hogares, empresas y comercios. A principios de diciembre, la Defensoría del Pueblo bonaerense insistió ante el ENRE que finalice la concesión de Edesur luego de un apagón que dejó a más de 400.000 usuarios sin luz.

“Hace tiempo que venimos pidiendo que EDESUR deje la concesión, no solo por la falta de voluntad sino por el desinterés que ha mostrado, ahora explícitamente, sabiendo que eso perjudica a millones de usuarios y usuarias. Es una irresponsabilidad total por la falta de atención, la desprotección y desamparo de las personas”, sostuvo entonces el defensor Guido Lorenzino.

La reiteración de los problemas en el servicio es un fastidio para los usuarios. Y las onerosas multas que le aplicó en más de una oportunidad el ENRE dan cuenta de la sistematicidad de los mismos. Un año atrás, el organismo que regula la electricidad en nuestro país impuso una multa de 239 millones de pesos. En noviembre los problemas continuaron y volvieron a sancionarla con 135 millones de pesos. Un mes más tarde, otra vez, intimaron a la empresa por 94 millones de pesos.

El interventor del ENRE, Walter Martello, barajó la posibilidad de estatizar EDESUR.

Pese a las importantes cifras, que son devueltas a los usuarios como compensación por la falta de servicio, la empresa parece no darse por aludida y no realiza las inversiones para mejorar la calidad del mismo. Para el propio Martello las sanciones tienen sabor a poco. “Vamos a penalizar a la empresa. Aunque sabemos que no es la solución, es una de las herramientas de las que dispone el ENRE para cumplir nuestra función de control”, aseguró luego del corte masivo.

Hoy, en diálogo con AM390, Martello afirmó que hay una gran posibilidad de que el Estado se haga cargo de las acciones que posee Enel, la empresa italiana que comanda Francesco Starace, que anunció su retirada del país. La energética italiana posee el 43 por ciento del paquete accionario. El 57 por ciento restante le pertenece a un grupo inversor: Distrilec S.A., integrado por las empresas Perez Companc, Chilectra, Enersis, Endesa de Chile, PSI y TAICO.

“Es una empresa que se privatizó hace 30 años, le quedan 70 de concesión, son 99 años. Si uno analiza toda su trayectoria nunca fue eficaz y eficiente para darnos un servicio de calidad”, justificó Martello, quien ya planteó la estatización cuando se desempeñaba como Defensor Adjunto de la provincia de Buenos Aires.

