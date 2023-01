El balneario de Monte Hermoso, uno de los más elegidos por los y las pampeanas, dará inicio durante este fin de semana a la etapa más convocante de la Temporada de Verano 2022 / 2023 con un nivel de ocupación cercano al 100%. El precio de los alquileres aumentó hasta en un 100 %, pero en el sector inmobiliario del balneario estiman que enero tendrá niveles de ocupación elevados.

“Tuvimos una buena semana. Si bien Navidad es una fecha familiar, recibimos a una interesante cantidad de turistas y muchos se quedaron para disfrutar Año Nuevo. Por eso las expectativas para este fin de semana son muy altas. Seguramente tendremos ocupación plena, tanto hotelera como inmobiliaria”, dijo a La Nueva. el secretario de Turismo, Franco Gentili.

Gentili destacó que la Fiesta de Año Nuevo se ha transformado en uno de los eventos más significativos del verano. “El show de fuegos artificiales dura apenas 10 o 15 minutos, pero la energía positiva que te contagia tanta gente que nos elige, con su familia y amigos, nos predispone de una manera muy especial para arrancar lo que para nosotros es la etapa de trabajo más fuerte del año”, señaló en diálogo con el medio bonaerense.

El espectáculo comenzará 45 minutos después de los brindis de esta medianoche, en Costanera y Traful Bis. Tras los fuegos de artificio habrá un gran baile popular en la calle con DJs en vivo. “En esta fecha nuestra ciudad se transforma en uno de los destinos más deseados de la costa atlántica bonaerense, por lo que las reservas comenzaron a realizarse con mucha antelación. Desde principios de noviembre ya se había confirmado la mayor parte de la ocupación para Año Nuevo”, reveló.

“A partir de allí, esperamos un enero a pleno. Hoy gran parte de las plazas están reservadas. Obviamente que quedan lugares libres, pero estimamos una ocupación del 80% al 90% entre lunes y jueves, con picos del 100% durante los fines de semana”, detalló.

Aumento de alquileres y precios “fuera de mercado”.

El secretario destacó que tanto la hotelería como el sector inmobiliario están trabajando mejor que el verano pasado. “Venimos de una temporada media excelente, lo que es un gran augurio para este verano no sólo en Monte Hermoso, sino en toda la costa bonaerense”, enfatizó.

En tanto, en el sector inmobiliario estiman que enero tendrá niveles de ocupación elevados, aunque varios de los empresarios consultados por La Nueva advirtieron que hay propiedades con precios de alquiler “fuera de mercado”. “En general, los dueños que aumentaron los precios entre un 100% y un 110% respecto del verano pasado tienen bastantes reservas, pero a quienes piden subas superiores les está costando cerrar contratos. Algunos colegas incluso me confiaron que han tenido que bajar precios”, señaló la asesora inmobiliaria Daiana Cavalli.

Cavalli reconoció también que las expectativas para enero son alentadoras, aunque reconoció que “está costando alquilar algunas de las propiedades más caras y de mejor calidad, sobre todo en la primera quincena”. La empresaria indicó que en Navidad el índice de ocupación rondó el 50%, porcentaje que –dijo- “llegará al 100% en este fin de semana”.

El asesor inmobiliario Federico Blum coincidió con el análisis. “Cuando comenzamos a tomar reservas en septiembre se proyectaba una inflación del 100%, pero algunos se pasaron de ese porcentaje y los precios que piden han quedado fuera de mercado. Por eso varias de esas propiedades, que reconozco que son de muy buena calidad, aún están disponibles. Hablo de inmuebles de 25 a 40 mil pesos por día, o aún más”, explicó. Pese a esto, estimó que tendrán “un enero con muy buena convocatoria, la cual se mantendrá en gran parte de febrero”, pronosticó.

El inmobiliario Daniel Luis indicó por su parte que hasta ahora los precios no han bajado, aunque no descartó que sufran un recorte en los próximos días si quedan inmuebles vacíos. “Hoy hay muchas consultas pero no un número de reservas acorde a ese interés –opinó-. Por eso yo creo que a medida que transcurran los primeros días de enero y queden propiedades sin alquilar, los precios van a bajar. En ese sentido, hasta ahora las expectativas son regulares”.

Más seguridad.

Esta semana fue presentado el Operativo Sol en el balneario, a través del cual llegarán durante el verano 63 efectivos policiales, 30 de Infantería y grupos operativos y de Narcocriminalidad. Además, se incorporarán seis moviles 4×4, una torre de control en Costanera y Guevara y equipamiento.”Esta semana también empezó a funcionar el Parador ReCreo, ubicado en la peatonal Dorrego y Costanera, una propuesta del gobierno provincial. Hasta febrero, desde las 10, brindará distintas actividades culturales, deportivas, lúdicas y musicales en Costanera y Dorrego”, informó La Nueva.

El Casino -que incorporó para esta temporada a 24 jóvenes montehermoseños- cambiará su horario y pasará a funcionar todos los días de 15 a 4. Cuenta con 8 mesas de ruleta, 2 de Punto y Banca, 2 de Black Jack y 100 tragamonedas.

El cuerpo de Guardavidas amplió para esta temporada su equipamiento. Los 23 puestos distribuidos a lo largo de la zona de baño cuentan con collares cervicales Philadelfia, botiquines de primeros auxilios, tablas de inmovilización y traslado, resucitadores manuales tipo Ambu, óxímetros y handies. Además, se cuenta con un vehículo 4×4, tensiómetro y desfibrilador, así como sillas anfibias (a demanda en cada puesto).

La laguna Sauce Grande abre de 7 a 21, con navegación permitida hasta las 18 y un límite de pesca de 25 piezas por persona. El ingreso cuesta 375 pesos por vehículo con hasta 4 personas, 340 pesos por caña y 715 por embarcación (50% de descuento con la MHCard).

Fuente: LaArena