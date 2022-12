Elisa Carrió proporcionó un análisis que dejó sorprendió a más de uno. La dirigente de la Coalición Cívica-ARI anunció que, para ella, Mauricio Macri y Cristina Kirchner «ya fueron«. Vislumbró que ninguno de los dos puede salir vencedor de las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo año. Tampoco se animó a dar nombres de quien apoyaría.

La exdiputada derrumbó al kirchnerismo debido a su conocida oposición a la vicepresidente, pero también le dictó la sentencia a Mauricio Macri: «Por qué nadie se va a presentar de los que dicen que se iban a presentar, porque no ganan en segunda vuelta ninguno de los dos (Mauricio Macri y Cristina Kirchner)» destacó Elisa Carrió.

«Todo el que polariza no gana. Cristina (Kirchner) se tenía que retirar, igual va a tener prisión domiciliaria. Y Macri no gana el segunda vuelta», agregó. En relación a su vínculo con el fundador del PRO, la exlegisladora fue concreta: «Cada uno elije a sus amigos y obra en la vida, pero la relación política se mantiene, ahora si vos me preguntas si lo voy a apoyar, no», sostuvo.

Como lo había advertido hace un tiempo atrás, Elisa Carrió reafirmó que si la coalición de Juntos por el Cambio no encuentra un candidato idóneo, se presentará ella como una de las posibles sucesoras de Alberto Fernández: «No me importa ganar o perder, me importa que haya un voto que salve tu conciencia», le confesó a Luis Novaresio.

«Un hombre sin rumbo puede tener un rumbo en los últimos seis meses de gobierno. Puede hacer una reforma democrática con boleta única, que implica el no manoseo por parte de los fiscales, nombrar un jefe de mesa que tenga formación y no esté por parte de los partidos, y la lista única”, sentenció la exlegisladora.

