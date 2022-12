Lionel Scaloni llegó a Pujato, su pueblo en Santa Fe, y se tomó unos minutos para hablar con Gustavo Tubio en una entrevista exclusiva de Telenoche. El entrenador campeón del Mundo aseguró que “la alegría es inmensa, ahora de a poco tomamos magnitud” y se refirió al futuro de Lionel Messi: “Tenerlo es un lujo, esperemos que no haya sido su último Mundial”.

El héroe vestido de técnico se refirió a su tierra, al pisarla otra vez: “Estoy recién llegado, muy agradecido. El cariño del pueblo siempre lo tuve por ser de acá, sobre todo en los momentos de dificultad: corro con ventaja”. Si bien es la figura icónica, haber logrado la tercera Copa del Mundo lo hace aún más grande: “Me encantaría seguir viviendo la vida de siempre, que acá la tengo. Cuando vengo soy feliz, es mi lugar, incluso vivo en lo de mis viejos”.

A Scaloni se lo veía radiante, pero también colorado, producto del sol fortísimo que acompañó al plantel en la caravana. “Nos equivocamos: tendríamos que habernos puesto protector a la salida y nos pusimos tres horas después”, aseguró.

Sin embargo, definió los festejos “como un momento único” y se pronunció sobre los accidentes, específicamente del hombre que se tiró al micro: “Nos dimos cuenta con el chico que cayó entre nosotros, al otro no lo vimos. Fue bastante bien dentro de todo porque no hubo tantos problemas, aunque lamentamos no haber podido llegar a un lugar donde la mayoría de la gente pudiera vernos”.

El entrenador argentino en el micro durante la caravana que hizo la Selección tras el título de la Copa del Mundo. (Foto: TOMAS CUESTA / AFP)

El único técnico argentino en ganar Copa América y Mundial comparó lo que siente hoy con la previa al partido decisivo: “Ahora estamos contentos, podría decir relajados. Hace tres días estábamos más tensos”.

Con tres títulos en la mayor, el conductor de la Scaloneta no esquivó el pasado: “Nunca tuve problema con quienes me criticaron, porque el cargo en el que estoy da lugar a las opiniones y no vale la pena”. Además, profundizó en la base de su trabajo: “Con el cuerpo técnico teníamos claro que cuando hacemos las cosas pensando en el bien de la Selección, aunque te pueda ir mal porque en el fútbol no siempre gana el mejor, el camino es ese”.

“Al final se ganó y magnifica todo, pero creo que con otro resultado la gente iba a estar bien”, reflexionó el hombre que siempre intentó bajar los decibeles respecto a la euforia por pensar solo en el triunfo.

En relación a la final, la definió como “de los mejores 80 minutos”. Destacó la virtud de sus jugadores y el poder del equipo para seguir y no dar nada por perdido: “Hicimos una muy buena prórroga, llegamos a los penales y siempre nos sobraban pateadores, así que tuvimos que elegir entre 7 u 8″.

Scaloni buscó alguna explicación al amor por la camiseta y ese espíritu de lucha: “Partimos de la ventaja de estar en la Selección. Todo el mundo da su plus por los familiares y amigos que tiene atrás. Obviamente nosotros como cuerpo técnico también le tocamos la vena emotiva”.

Scaloni y Messi en la llegada al país. Traen consigo la Copa del Mundo después de 36 años. (Foto: Reuters)Por: REUTERS

Como siempre, el DT no se guardó elogios para el capitán de su equipo: “Tenerlo a Messi es un lujo, esperemos que no haya sido su último Mundial. La 10 hay que guardarla para cuando él decida. Si llega a definir que no, ya veremos, pero siempre tendremos esa esperanza”.

Fuente: TN