Adrián Suar tiene una amplia trayectoria en la industria del espectáculo por sus rol de empresario, productor y actor. Como muchos de los que circulan en ese mundo, el famoso se vinculó con otras figuras y surgió un mito sobre su manera de relacionarse, algo sobre lo que habló en Canal Nueve en una charla con Dante Gebel.

«Tenes esa fama de ‘Suar nunca está solo’», dijo el conductor del ciclo de entrevista a modo de disparador. «Son mitos, a lo largo de mi vida me fui muy bien siempre tuve vínculos buenos. Mucho forma parte de la fantasía de la escena, cómo debería ser Adrián...», aclaró el famoso dejando claro su punto de vista.

Asimismo, Adrián Suar manifestó: «Digo esto porque muchas veces digo ‘ese no soy yo’. Algo del mito entiendo pero no en un 100%». En otro segmento del reportaje, Dante le preguntó a su colega por sus elecciones a la hora armar propuestas para encabezar con otras estrellas del mundo de la actuación.

«Mezclo inconciencia, audacia, también un autoestima alto, sana por lo menos. Siempre me gusta estar con los mejore y soy competitivo, siempre he crecido. Es lindo escuchar un instrumento que suena bien y te afina más, yo aprendí mucho. Me gustan los buenos actores, personas, comediantes», replicó la expareja de Griselda Siciliani acerca de sus preferencias a la hora de ponerse en la piel de un personaje en propuestas de cine y teatro.

Antes de realizar la nota con El Nueve, Adrián había comentado cómo es su relación actual con la madre de su hija menor y ratificó su buena onda: «Es todo muy fácil con Griselda, nos llevamos bien entonces todo es muy fácil. Tenemos algo en común que es nuestra hija que amamos, todo es en función del bienestar de ella».

