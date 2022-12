La llegada de Julián Álvarez al Manchester City es apenas el primer escalón de su recorrido por Europa, con menos de una temporada en sus espaldas el argentino se ha ganado el reconocimiento de Pep Guardiola que, más allá de la presencia de Halland en el plantel, ha hecho de la Araña uno de sus futbolistas predilectos, de hecho en los último días se reflotó una anécdota donde el español ponía fichas por la Selección Argentina.

La secuencia fue recordada por el propio delantero cordobés en un ciclo de entrevistas exclusivas. El escenario era el vestuario del City donde se llevaban adelante una de las tantas charlas futboleras, en ellas, los más jóvenes del plantel preguntaban sobre el Mundial a quienes ya habían disputado alguno hasta que la conversación declinó en los posibles candidatos.

“En uno de mis primeros días en el City, los portugueses, Rodri y Pep empezaron a debatir en el vestuario quién iba a ganar el Mundial. Que Portugal, que Francia… Yo estaba escuchando callado. Y Pep dice: ‘¿Saben quién tiene más chances?’ Y me señaló a mí”, contó el ex River que por ese entonces era una de las variables del ataque de la Scaloneta y no el delantero con más goles (4) detrás de Messi como lo es hoy.

Aquella observación de Guardiola cobra forma absoluta por estos días donde Julián se ha afianzado como delantero titular junto con Messi desplazando a Lautaro Martínez (el 9 titular de la era Scaloni) al banco de suplentes y siendo una auténtica pesadilla para los rivales que recién ahora empiezan a padecerlo en plenitud.

Esta anécodta se puede adosar con tranquilidad a una foto que hoy es (casi) premonitaria y que explotó en las redes sociales como tantas otras de la niñez de Álvarez. En ella puede verse al atacante con apenas 12 años posando con una Copa del Mundo. ¿Se dará el vaticinio de ambas partes en este Mundial Qatar 2022?

Julián de pequeño, a un partido de cumplir el sueño del pibe con la Selección Argentina.

Fuente: Infocielo