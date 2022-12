La política suele ser impiadosa frente a una derrota o a la firme presunción de que efectivamente se camina hacia ella. Ni qué decir cuándo los protagonistas pertenecen al peronismo y un compañero cae en desgracia. Alberto Fernández lo experimentó en carne propia la última semana con ocasión del acto que organizó por los tres años de su presidencia que contó con la ausencia de los principales referentes del kirchnerismo y varios de sus principales colaboradores.

Allá lejos y hace tiempo quedó su imagen de redentor electoral del peronismo tras la sorpresiva proclamación de su candidatura por Twitter que hizo Cristina Kirchner, a la sazón su vicepresidenta. Como también su altísima valoración en la sociedad durante los primeros meses de la pandemia en las que aparecía junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, asumiendo conjuntamente el desafío sanitario.

Por impericia, inoperancia, falta de apoyo de su vicepresidenta o las tres juntas, las cosas no le salieron a Alberto Fernández como hubiera deseado. Es cierto que la pandemia y la guerra en Ucrania lo complicaron, pero nunca quiso tener un plan para sacar al país de la crisis y en vez de buscar acuerdos con la oposición cedió a la estrategia de la confrontación de Cristina, más preocupada por las causas judiciales que la suerte del país.

Las ausencias en el acto conmemorativo del miércoles en el Parque Colón, detrás de la Casa Rosada, si bien no hicieron más que confirmar un vacío del kirchnerismo de paladar negro que empezó tras la derrota del Frente de Todos en las elecciones de medio término -anticipada en las PASO-, pegaron duro en el ánimo del Presidente. De hecho, por la tarde, al recibir a la conducción del Episcopado, se quebró ante los obispos.

El presidente Alberto Fernández organizó un acto por sus tres años de presidencia con la ausencia de sus colaboradores. (Foto: NA – Presidencia).

Fue cuando uno de los obispos quiso indagar acerca de cómo iba a vivir la Nochebuena y el Presidente comenzó a decir que en familia, con su pareja y con su pequeño hijo; entonces las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y sus interlocutores entendieron en el acto que eran producto de la enorme presión a la que está sometido, principalmente por sus propios compañeros políticos.

En rigor, los obispos se percataron del sensible estado de ánimo del presidente a medida que transcurría la reunión porque casi no paraba de hablar y esto impedía que ellos pudieran introducir un bocadillo. Además, no hacía la más mínima autocrítica y, por caso, criticaba a los empresarios por la inflación y a los medios de comunicación por “tirar piedras” y no reconocer sus supuestos logros.

Los obispos alcanzaron a expresarle su preocupación por la pobreza que, según la última medición del Observatorio Social de la UCA, alcanza al 43,1% de la población, y por la indigencia, que abarca al 8,1%, pero que si se quitarán los planes sociales rondarían el 50% y el 20%, respectivamente, según la estimación del director del organismo, Agustín Salvia.

En un comunicado, los religiosos dicen que no solo le hablaron de la pobreza, sino que también pudieron manifestarle su inquietud por “el impacto negativo de la inflación en los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, tanto de quienes tienen un empleo formal, informal o los que trabajan en la economía popular”, que se proyecta en un 100% anual.

En línea con otra preocupación de la Iglesia -el daño de la perpetuación de los planes sociales a la cultura del trabajo y la práctica del clientelismo que conlleva, aunque su prescindencia debe ser gradual-, Fernández coincidió en que no deben ser eternos, pero se eliminarán a medida que los beneficiarios accedan a un trabajo digno.

Los obispos expresaron ante el presidente Alberto Fernández su preocupación por los niveles de pobreza en la Argentina. (Foto: NA/JUAN VARGAS).

Finalmente, los obispos le transmitieron su anhelo de que “todas las familias puedan celebrar la Navidad en paz y con dignidad”, en lo que se interpretó como una alusión a que no deben haber únicamente ayudas, sino también sintonía con los más pobres que permita distender el ánimo social en fechas tan sensibles.

Traducido: que no se trata solo de distribuir bonos y alimentos, que pueden resultar muy necesarios. Para los obispos, hace falta, además, una dirigencia política en sintonía con quienes más sufren, en lugar de que esté todo el tiempo peleado, muchas veces por cuestiones muy ajenas a las necesidades de la gente.

Fiel a su costumbre, el Presidente no se cansó de elogiar al Papa Francisco a lo largo de la conservación de una hora. De hecho, en el comunicado los obispos consignan que “coincidieron en la valoración del Magisterio Social (del pontífice) y su rol indiscutible como líder mundial en este momento”.

Pero Alberto Fernández no ignora que también con Francisco las relaciones distan de ser buenas porque el Papa no pudo digerir que luego de la ayuda que le dio en la renegociación de la deuda con el FMI haya impulsado la legalización del aborto en el peor momento de la pandemia.

El Papa Francisco y su relación con el arco político. (AP Foto/Domenico Stinellis)

Ya antes al Papa le preocupaba que Alberto Fernández deslizara en sus discursos una presunta cercanía con él, a quien definía como un hombre de consulta permanente, actitud que a Jorge Bergoglio nunca le gustó de parte de ningún dirigente político.

Sea como fuere, el Papa y la Iglesia respetarán su mandato hasta el último día que fija la Constitución. Pero, en su sufrimiento, Alberto Fernández no debe olvidar que en buena medida es artífice de su propio destino.

Fuente: TN