Una nueva preocupación se sumó entre los jugadores y el cuerpo técnico de Francia, que va más allá de la final que se disputará con Argentina el próximo domingo. En las últimas horas, tres jugadores de la selección europea presentaron cuadros gripales coincidentes con el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS). Los afectados son el delantero Kingsley Coman, el defensor Dayot Upamecano y el mediocampista Adrien Rabiot.

«El virus referido a los contagios de los jugadores franceses, asociado a los camellos, seguramente es el que provoca el MERS», aseguró Javier Farina, jefe del servicio de Infectología del Hospital Cuenca Alta, a Télam. La enfermedad es «un coronavirus que generó distintos brotes en las dos últimas décadas en el Medio Oriente». Según amplió, se debe al amplio reservorio de camellos tanto en Qatar como en otras zonas del territorio.

La afección difiere del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que es el causante de la infección de COVID-19. Ambos virus difieren en cuanto a la fuente de infección, el modo de transmisión y la gravedad de la enfermedad. Además, el MERS-CoV «tiene menor poder de contagiosidad», aunque la taza de mortalidad entre los casos reportados es de un tercio.

Cuáles son los síntomas

Entre los síntomas de la “gripe del camello” se encuentran dificultades para respirar, vómito, diarrea, tos y fiebre. El primer caso reportado en 2012 también indicó insuficiencia renal grave. Acorde la OMS, el MERS se originó por virus de murciélagos que enfermaron a camellos y dromedarios. Mayoritariamente, el contagio ocurre por el contacto entre el animal y la persona, y, en menor medida, por contacto estrecho entre personas.

El período de incubación promedio es de aproximadamente 5 días. No obstante, hay casos en que se presentaron de 2 a 14 días después de la exposición. No tienen un tratamiento específico ni vacunas específicas. La recuperación, en caso de ser leve es similar a cuando se supera un cuadro de virus gripal. Las recomendaciones de cuidado son casi las mismas para con el COVID-19: buena higiene de manos y aislamiento en caso de presentar síntomas. También se recomienda especial precaución en zonas donde haya dromedarios, como mercados y establos.

Cómo afecto la enfermedad a los futbolistas de Francia

Didier Deschamps precisó a través del diario español AS que Coman «tuvo fiebre por la mañana». Hasta ahora, el delantero se encuentra aislado en la habitación de su hotel con «todos los cuidados posibles para que el virus no se propague al resto del plantel». El goleador Théo Hernández, por su parte, se refirió a Rabiot: “Adri está enfermo, pero no es complicado. Espero que esté disponible para la final. ¿Preocuparse? No. Para nada”.

El plantel también expresó su preocupación por los cambios bruscos de temperatura. Durante los partidos, hinchas de todo el mundo se quejaron del frío excesivo impulsado por los conductos de aire en las canchas. “Las temperaturas han bajado. Hay aire acondicionado completo. Hay estados febriles. Todos prestamos atención. Con organismos tensos y fatiga, las defensas inmunológicas de los jugadores son más débiles. A Dayot le sucedió justo después del partido contra Inglaterra, no es casualidad. Nos adaptamos a la situación sin volvernos paranoicos. Tomamos nuestras precauciones con Dayot y Adrien”, comunicó Deschamps.

